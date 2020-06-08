玉晶光5月營收再攀上10億元大關 年增近46%

蘋果供應鏈光學廠玉晶光 (3406-TW) 今 (8) 日公布 2020 年 5 月營收，再度攀上 10 億元大關，達 10.26 億元，月增 9.07%，年增 46.99%，今年前 5 月營收 46.59 億元，年增 98.39%。

玉晶光大陸廈門廠復工順利挹注下，可應客戶需求出貨，第 2 季也因蘋果平價版新機上市，對淡季產生挹注效果，玉晶光主管指出，預計 2 年內投入 80 億元擴廠，新產能將依客戶需求開出，最快今年下半年開出第一批新產能。

大立光 (3008-TW) 已發布 5 月營收為 38.66 億元，月減 17.45%，年減 23.01%，大立光估，6 月客戶端拉貨動能仍疲弱，與 5 月相比仍無好轉，前 5 月營收 217.45 億元，年增 9.67%。

在蘋果股價創新高下，美系外資認為，大立光 5 月營收將是今年谷底，估蘋果 7P 鏡頭在 6 月將試量產，重申買進評等，目標價由 4290 元調高至 4850 元。外資強調，對大立光長期樂觀看待，是多鏡頭族群投資首選標的。

大立光、玉晶光今天均獲三大法人同步買超，玉晶光獲三大法人同步買超 1266 張，買盤來自外資買超 925 張；大立光獲三大法人買超 331 張，外資買超 233 張。

玉晶光今年第一季稅後純益為 5.11 億元，季減 48.76%，年增 99.94 倍，也創歷年同期獲利新高，每股純益為 4.59 元。大立光今年首季稅後純益 67.2 億元，季減 17%，年增 33%，每股純益 50.1 元，與玉晶光同寫最旺淡季紀錄。