資產股強漲一波又拉回 會被套在山峰上嗎

台商回流、新台幣升值題材，帶動資產股在 6、7 月強漲一波，吸引不少資金搶進，例如南港、士紙等。但近來資產股遭逢小幅回檔，許多投資人擔心買在高點被套牢，資深分析師陳唯泰認為，以歷史經驗來看，資產股尚未到達瘋狂，目前仍有續抱價值，但提醒，資產股操作方式與電子股大不同，首要關注的是淨值。

資產股意指擁有大批，且極具開發增值土地的公司，當年廉價購置土地蓋廠房，之後業務轉移導致土地閒置，而今地價大漲，可以再開發成商辦、住宅銷售，帶來龐大業外收益。

最具代表性的就是大同 (2371-TW)，手中握有 47 萬多坪的「土地」庫存，預估價值超過 1100 億元，換算每股淨值可增加 16.7 元。值得注意的是，大同擁有的都是大面積土地，開發選項多元，潛在利益相當可觀。因此即便受經營權紛爭干擾，大同股價不斷下跌，成交量卻未見萎縮。

陳唯泰在直播節目《股市小葉問》中表示，資產股上漲的主因就是其資產有機會重估，淨值會明顯拉高，因此挑選好的資產股，首要看的是淨值而非 EPS，挑選股價低於淨值，未來補漲空間才會大。陳唯泰進一步建議，可將股價淨值比設定小於 1.2，才不會有遺珠之憾。

綜合以上兩個條件，就可篩出有潛力的「田僑仔股」，包括厚生 (2107-TW)、榮運(2607-TW)、南紡(1440-TW)、裕隆(2201-TW)、東元(1504-TW)、台肥(1722-TW)、士電(1503-TW) 等。

要注意的是，資產股都會炒作土地開發題材，仍要持續留意該公司的土地，是否有持續有效利用，例如裕隆在新店裕隆城的開發計畫、台肥在南港持續推案，就值得關注。