〈資金周轉術〉三大借貸管道大比拚 借款前先評估還款能力

根據聯徵中心資料顯示，每年的年中，新增信貸總額都較整年突出，主要是因為民眾借貸用來所得稅，今 (2020) 年因為疫情，緊接而來將是第三季開學季，可能要為家中孩子繳學費，許多銀行推出信貸專案，其實借貸除了銀行信貸，還有保單借款、證券不限用途款項借貸，消費者在借款前最好先評估還款能力，再針對 3 大借貸管道好好比較，就能輕鬆周轉資金。

銀行業者提醒，借款前先確認自己是否有足夠的還款能力，有借有還、再借不難；其次為借款成本的比較，也就是利息支出、開辦費等各項費用以及還款彈性。

借貸管道有 3 種，民眾可依需求來申請貸款：

第一種：「信用貸款」，也就是以個人的信用來擔保，無實質的擔保品，正因如此，利率相較房貸、車貸來得高。信用貸款除了關注利率，也要注意各種費用，像是開辦費、手續費、徵信費、處理費等等，也都是借款成本。

信貸屬於客製化商品，會依照申貸者的職業、年收入、借款金額以及預計攤還期數等條件，而有差異化的「個人適用利率」，再加上所需負擔的總費用，民眾可用來推算出「總費用年百分率」(APR)，並逐一比較哪家信貸方案適合自己。

根據凱基銀內部資料分析，8 成以上有資金需求的客戶，貸款資訊來自網路搜尋，其中又以貸款比價型平台如 Money101、AlphaLoan、貸鼠先生及 iCard.Ai 等最多，且觀察貸款比價平台的用戶使用習慣發現，「貸款利率」為信貸消費者選擇往來銀行的首要比較項目。

凱基銀因此與四大平台合作，即日起提供首月 0.01% 優利資金週轉方案，第二個月起年利率只要 1.98% 起，搭配可隨時借還的「速還金」，不僅申辦免手續費，有動用額度才計息，新戶首月每借 1 萬元，每月利息不到 50 元。

而永豐銀針對薪轉戶推出「豐時貸線上信貸」亦採全自動化流程、快速核撥；永豐銀行表示，薪轉戶具穩定現金流，銀行往來黏著度高且個人金流紀錄相對完整，可免提供財力證明，線上申辦完成後最快 20 分鐘核撥，免綁約可隨時還款，同時，首創信貸「鑑賞期」優惠、第一個月只需繳息，以信貸 10 萬元為例，手續費 100 元，第一個月的利息每天只要 1 元（年利率約 0.35%），第二個月起本利攤還利率 2.99~5.99%，依客戶條件定價，讓資金運用更輕鬆。

第二種：「保單借款」，即是借出自己保單的「保單價值準備金」，特色為無需收取任何費用、快速撥款以及無還款期限，可彈性還款。不過，並不是每張保單都可以申請借款，需要有「保價金」的保單或是具有「帳戶價值」的投資型保單才可以申請。

換句話說，就是將自己未來的理財 (保障) 帳戶先借出來。保單借款的利率不因為收入、性別、年齡有所差異，而是依照保單來區分，目前各家保險公司的台幣保單借款年利率從 2.7%~6.9% 不等，部分保單從 4% 開始計息；外幣計價保單因預定利率較高，借款利率落在 4%~9%。

業者提醒民眾，保單借款主要用來短期周轉，若是沒有妥善的還款計畫，隨著借款年期拉長，本息大於保價金，則會讓保單失效，失去保障。

第三種：「證券不限用途款項借貸」，是以上市或上櫃有價證券等金融產品為擔保向證券公司借款，並不限定只能用來買股，也能挪為其他用途，讓股民不需要在急用錢時變賣股票，能有效運用手邊資源，目前的年利息大約為 6%。然而，並不是手中有股票就能申請借款，須取得授信額度才能申貸。