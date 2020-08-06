銀行搶振興商機 砸錢祭優惠向小資族招手

銀行搶消金商機相繼加碼給優惠，一銀鎖定振興與國旅商機，針對「宜蘭認同卡」振興加碼促刷，持卡消費可享消費優惠還能抽電動機車；合庫銀則鎖定財管，網銀申購基金可享 2.8 折優惠專案」，透過網銀行申購單筆基金，可享手續費 2.8 折優惠。

一銀前 (2018) 年與宜蘭縣政府合作發行宜蘭認同卡，即日起到 10 月 31 日止，持「宜蘭認同卡」到宜蘭店家刷卡消費，除了有特約商店最低 6 折優惠，單筆消費滿 1000 元，即可獲得一次抽獎機會，有機會抽中 Gogoro 電動機車、iPad、量販店禮券等

一銀表示，持刷卡簽單可免費參觀宜蘭縣縣轄風景區、蘭陽博物館、縣治紀念館、刷卡購買宜蘭傳藝園區門票也有 9 折優惠。

合庫銀為慶祝父親節，推出網銀申購基金手續費優惠，即日起到 8 月 10 日止，透過網銀申購單筆基金可享手續費 2.8 折優惠。

合庫銀表示，迎接數位金融時代來臨，銀行持續推出創新金融服務，並積極提升各項線上 E 化系統功能，打造更便捷且高安全性的數位金融交易環境，包括於網路銀行及行動網銀等數位平台，提供境內外基金、國外固定收益債券、黃金存摺、網路投保及台外幣存款等投資理財服務，讓客戶無須親臨銀行，只要 E 指即可完成便捷的金融交易。