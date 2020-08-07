道指也出現黃金交叉！多頭行情起跑？

在 COVID-19 屠殺美股形成看跌走勢後 5 個月，道指正形成黃金交叉。

根據 FactSet，週四 (6 日) 道指 50 日均線在 26251.34，而 200 日均線在 26229.91，為 3 月 20 日以來，道指短期移動均線首次突破長期均線，形成代表多頭將至的黃金交叉。

然而，整體而言，黃金交叉不一定是市場時機良好的指標，但卻可以幫助投資人了解資產走勢。

道指上次出現黃金交叉是在 2019 年 3 月 19 日，之後一路穩健上漲，直到一年後爆發股災，走勢狂瀉，線圖才浮現死亡交叉。

約莫一個月前 S&P 500 指數也才出現類似的黃金交叉。

儘管經濟持續疲弱，美國許多地區或全球其他地方仍飽受疫情之苦，但在政府支出和 Fed 對市場的支撐下，美股依舊攀升。

自美股 3 月觸底以來，科技股一直是這波漲勢的先鋒，因為在企業關閉辦公室之際，科技企業較能適應為居家工作型態，支撐科技股加權的納斯達克綜合指數今年迄今 32 度刷新收盤紀錄，同期 S&P 500 和道指的表現則落後。

道指由 30 個成分股組成，科技股或科技相關股的密度最低，只有 1/5，且是價格加權指標，因此其表現向來略較 S&P 500 和納指疲弱。道指內的科技股包括微軟 (MSFT-US)、蘋果 (AAPL-US)、思科 (CSCO-US)、Visa (V-US)、IBM (IBM-US)，以及英特爾 (INTC-US)。

納指則有半數以上成分股是科技相關股，而 S&P 500 內 1/4 以上為科技股。

在 3 月 23 日觸底後，納指飆漲近 62%、S&P 500 也竄升近 50%，道指漲幅則為 47%。現在道指只差 7.5%，就能收復 2 月 12 日的歷史收盤高點，而 S&P 500 約距離 2 月 19 日的收盤歷史高點還有 1.3%。

可以肯定的是，黃金交叉並非絕對可靠。根據道瓊市場數據，2016 年 1 月道指也出現黃金交叉，但隨後道指卻重挫至死亡交叉，然後才創出新高。