〈美重啟加國鋁關稅〉頻祭保護措施改善鋁材供給 大成鋼擁優勢可望受惠

大成鋼認為，相關政策所帶來的效益將隨時間浮現，長期將有助供給側改善，在後續需求回升，去化市場多餘的供給後，整體價格及市況可望轉佳。

此外，大成鋼去年收購美鋁旗下德州鋁板軋延廠，目前已經整頓完畢，在美國推動保護國內鋼鋁產業政策下，可望近一步發會在地製造的優勢。

大成鋼目前是美國國內最大的鋁捲板、不鏽鋼通路商，其中鋁捲板約占總銷量 55%、不鏽鋼約 45%。

川普於 2018 年 3 月首度對加拿大等多國開徵 25% 的鋼鐵關稅，以及 10% 鋁進口關稅，理由是全球鋼鋁供應過剩已威脅美國國家安全，但隨著美國重新談判北美自由貿易協定 (NAFTA)，川普今年 1 月 25 日宣布，豁免加拿大、阿根廷、澳洲、巴西等國的鋁製衍生產品加徵關稅措施。

但據了解，美國近期考慮根據《貿易擴展法》第 232 條，對從加拿大進口鋁材徵收關稅，除非加拿大同意通過配額限制其出口量。

而美國商務部 3 月底對 18 個國家普通鋁合金板產品提起雙反調查，雖然原訂 6 月的初裁，因為疫情影響，遞延至 10 月，但保留權力追溯既往 90 天，廠商在 7 月大量進口交易行為， 依然有受裁決的風險。