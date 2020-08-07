〈財報〉太陽誘電上季營業利益年減17.4% MLCC等營收年減7.5%

生產 MLCC 等電子零件的日本大廠太陽誘電 (6976-JP)，週五 (7 日) 盤後公布最新一季財報。2020 年度 Q1(4 至 6 月) 營業利益報年減 17.4% 至 79 億日圓，全年的營業利益預估年減 27.4% 至 270 億日圓。

太陽誘電股價週五 (7 日) 收在每股 3465 日圓，較上個交易日下跌 0.43% 或 15 日圓。

太陽誘電股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於日本會計準則的 Q1 財報關鍵數據：

營收報年減 11.9% 至 604 億日圓。

營業利益報年減 17.4% 至 79 億日圓。

經常利益報年減 16.7% 至 73 億日圓。

歸屬公司股東純益報年減 36.5% 至 45 億日圓。

太陽誘電在財報資料中提到，受新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行影響，全世界的經濟活動放緩，全球景氣也面臨極為嚴苛的狀況。

今年 3 到 5 月期間，太陽誘電設在菲律賓及馬來西亞的子公司，因生產受到肺炎疫情影響等緣故，造成了營收及獲利減少。

還有因為匯差等緣故，也給該公司的經常利益帶來 4.46 億日圓的損失。海外子公司也由於肺炎疫情等因素，在帳上認列 15.13 億日圓的特別損失。

主要產品營收表現：

包含 MLCC 在內的電容器產品營收報年減 7.5% 至 400.75 億日圓。

鐵氧磁體 (Ferrite) 及應用產品營收報年減 8.2% 至 79.28 億日圓。

複合裝置營收報年減 27.5% 至 90.75 億日圓。

其他 (含鋁電解電容器、蓄電裝置等) 營收報年減 17.5% 至 34.13 億日圓。

基於日本會計準則的全年財測：

營收預估年減 6.1% 至 2650 億日圓。

營業利益預估年減 27.4% 至 270 億日圓。

經常利益預估年減 26.1% 至 260 億日圓。

歸屬公司股東純益預估年減 5.7% 至 170 億日圓。

此外，該公司也預估本年度 H1 的合併經常利益，將出現年減 27.0% 至 140 億日圓。