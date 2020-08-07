【袁志峰專欄】恒指上落市格局 關注個股業績

8 月 7 日推介 - 吉利汽車 (175, 上日收市 $17.12)

1) 股市前景

美國封殺中國應用程式再次影響投資者信心，南向資金淨流入連續 2 日大幅減少，預期恒指今月維持上落市格局，短線目標 25400 點，中期業績將是影響個股表現的重要催化劑，遊戲、物管及券商板塊因盈利增長確定性較高，可關注。

今天推介是吉利汽車 (175) ，該公司銷售數據持續錄得同比增長，發行 A 股計劃有序推進，新能源汽車發展前景理想，股價技術走勢良好。

2) 上日中港股市況總結

恆指周四高開 99 點達 25201 點，已是全日高位，隨即急瀉，最多跌 461 點後橫行，尾段反彈令跌幅收窄，收報 24930 點，跌 172 點或 0.7%。成交額按日增 9% 至 1339 億元。港股通南向淨買入減至 8 億元，8 月首 4 日累積淨買入 99 億元。

藍籌股 8 升 40 跌 2 持平。中石化 (386) 及中海油 (883) 是升幅最大藍籌，漲逾 1%。長江基建 (1038) 及中移動 (941) 是表現最差藍籌，跌接近 3%。其次是中國聯通 (762)、中銀香港(2388) 和太古公司 (19) 皆跌 2%。

大型科技股表現不一，美團 (3690) 及小米 (1810) 分別升 1% 及 2%，其餘 4 隻最大科技股變動少於 1%。恒生科技指數升 0.4%，成份股 16 升 12 跌 2 持平。遊戲股心動公司 (2400) 表現最佳成份股，漲 12%。半導體股中芯國際 (981) 和華虹半導體 (1347) 皆升 2%。金山軟件 (3800) 最差，跌 3%。

板塊方面，遊戲、黄金、物管、中資券商股跑赢大市。中期盈利優於預期的 IGG(799)急升 31%，友誼時光 (6820)、家鄉互動(3798)、心動公司(2400) 和百奥家庭互動 (2100) 升 10%-17%。金價再創新高下，紫金礦業 (2899) 和招金礦業 (1818) 漲 6%-7%。碧桂園服務 (6098)、雅生活服務(3319) 和綠城服務 (2869) 升 3%-5%，主要受公司發盈喜帶動。7 月券商盈利急增，中信証券 (6030)、海通証券(6837) 和中國銀河 (6881) 漲 4%-6%。

上証指數先跌後升，收報 3386 點，漲 0.3%，連升 5 日累漲 3.0%。深証成指跌 0.7%，科創 50 指數跌 0.9%。滬深兩市總成交約 1.3 萬億元 (人民幣，下同)，連續 7 日超萬億元。北向資金淨賣出 25 億元，8 月首 4 日累積淨賣出 26 億元。

3) 上日美股市況總結

美國兩黨有望達成新一輪財政方案協議，刺激周四美股三大指數上升，納指連升 7 日再創新高。道指收報 27386 點，升 185 點或 0.7%，標指升 0.6%，納指升 1.0%。美匯指數微跌至 92.79，逾 2 年低位。紐約期金再創新高，收報 2082 美元，今年以來上升約 37%。

4) 宏觀 / 行業訊息

中國人民銀行發布次季貨幣政策執行報告指出，下半年中國經濟增速有望回到潛在增長水平，物價漲幅總體下行，不存在長期通脹或通縮的基礎。下一階段，穩健的貨幣政策更加靈活適度、精準導向，保持貨幣供應量和社會融資規模合理增長。(信報)

5) 個股訊息

長和 (1) 公布，今年上半年盈利 130 億元，按年跌 29%，中期息派 0.614 元，按年減少 29%。期內，收益總額 1899 億元，按年跌 12%。另外，長實集團 (1113) 公布，今年上半年基礎溢利 83.7 億元，按年跌 36%，中期息派 0.34 元，按年減少 35%。(信報)

港鐵公司 (66) 公布，今年上半年經常性業務利潤 4.33 億元，按年減少 84%，中期息 0.25 元。

中芯國際 (981) 公布，截至今年 6 月底止，第二季盈利 1.38 億美元，按年增長 6.4 倍，收入 9.38 億美元，按年升 19%；毛利率 26.5%，按年上升 7.4 個百分點。展望今年第三季，預期收入按季增加 1% 至 3%；毛利率 19% 至 21%。(信報)

吉利汽車 (175) 公布，7 月汽車總銷量 10.52 萬部，按年增長約 15%，按月減少約 4%；首 7 個月總銷量為 63.57 萬部，按年減少約 14%，達至集團今年全年銷量目標 141 萬部的 45%。(信報)



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