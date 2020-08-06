【袁志峰專欄】美股做好 恒指仍有上升動力

8 月 6 日推介 - IGG (799, 上日收市 $7.74)

1) 股市前景

恒指收市重上 25000 點，反映投資者信心有所增強，南向資金淨流入大幅減少需要警惕，但港股仍舊落後全球股市，預期恒指仍有上升動力，短線目標 25400 點。

今天推介是 IGG(799)，遊戲板塊今年盈利增長的確定性較高，受惠於宅經濟發展和行業整合，預期中期業績整體理想。IGG 中期盈利 1.33 億美元，同比增長 88%，環比增長 41%，創集團上市以來中期利潤歷史新高。撇除投資之公允價值變動影響，中期盈利為 7,850 萬美元，同比增長 10%，環比增長 16%。中期及特別息合共每股 0.502 元，優於市場預期。

2) 上日中港股市況總結

恒指周三先跌後升，早盤最多跌 78 點，全日最多漲 221 點，收報 25102 點，升 155 點或 0.6%。成交額按日減 16% 至 1228 億元。港股通南向淨買入減至 9 億元，8 月首 3 日累積淨買入 91 億元。

藍籌股 26 升 22 跌 2 持平。中石油 (981) 是升幅最大藍籌，漲 4%。其次是中國聯通 (762)、長實集團(1113) 和太古公司 (19) 皆漲 3%。港交所 (388) 升 2%，創收市新高。九龍倉置業 (1997) 是表現最差藍籌，跌 2%。

大型科技股做好，騰訊 (700) 和網易 (9999) 漲 2%，其餘 4 隻最大科技股升少於 1%。恒生科技指數升 1.5%，成份股 21 升 8 跌 1 持平。微盟集團 (2013) 是表現最佳成份股，漲逾 10%。比亞迪電子 (285) 及新東方在線 (1797) 升 7%-8%。恒騰網絡 (136) 及阿里健康 (241) 最差，跌 3%-4%。

板塊方面，黄金、石油、醫療器械、半導體、軟件及食品股跑赢大市。紫金礦業 (2899)、招金礦業(1818) 和山東黄金 (1787) 漲 4%-5%。中石化 (386) 和中海油 (883) 升 2%-3%。威高 (1066) 和微創醫療 (853) 升 5%-6%。中芯國際 (981) 及金山軟件 (3888) 升 4%-5%。周黑鴨 (1458) 和日清食品 (1475) 急升 12%-14%。內銀、內險、教育及濠賭股回落。

上証指數低開高走，午後窄幅震盪，收報 3377 點，漲 0.2%，連升 4 日。深証成指升 0.7%，科創 50 指數升 1.4%。滬深兩市總成交約 1.2 萬億元 (人民幣，下同)，連續 6 日超萬億元。北向資金轉為淨賣出 20 億元，8 月首 3 日累積淨賣出約 4000 萬元。

3) 上日美股市況總結

受疫苗及業績利好消息刺激，周三美股三大指數上升，納指連升 6 日再創新高。道指收報 27201 點，升 373 點或 1.4%，標指升 0.6%，納指升 0.5%。美匯指數跌至 92.87，逾 2 年低位。紐約期金再創新高，收報 2053 美元，今年以來上升約 35%。

4) 宏觀 / 行業訊息

美國供應管理學會 (ISM) 的服務業指數從 6 月的 57.1，升至 7 月的 58.1，為 2019 年 3 月以來最高，反映行業持續擴張。Markit 服務業 PMI 由 6 月的 47.9 升至 7 月的 50.0，優於市場估計的 49.6。(信報)

美國人力資源服務機構 ADP 公布，美國 7 月私人企業職位增 16.7 萬個，市場預期增 120 萬個。6 月時私人企業職位增 431.4 萬個。(信報)

5) 個股訊息

IGG(799) 公布，今年上半年盈利 1.33 億美元，按年增長 87.8%；派中期息 25.1 港仙，特別股息 25.1 港仙，合共 50.2 港仙。期內，收入 3.12 億美元，按年減少 11.9%。(信報)

綠城服務 (2869) 公布，預期今年上半年盈利按年增長超過 50%。(信報)

碧桂園服務 (6098) 公布，預期今年上半年盈利按年增長超過 50%。(信報)

永利澳門 (1128) 公布，截至 6 月底止的 3 個月，公司擁有人應佔虧損 3.52 億美元，去年同期錄純利 1.69 億美元。(信報)

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/

