〈台股盤前〉大型股領軍再度挑戰萬三關卡 周線可望連八紅

台股昨 (6) 日在大立光領軍，加上台積電、鴻海、聯發科走強，外資、投信同步買超，推升台股續創收盤新高，展望後市，法人指出，在大型股營收、財報報喜，將支撐台股向上挑戰萬三大關，中小股也可望輪動表現，周線可望挑戰連八紅，但仍需留意前波高點調節賣壓。

美股四大指數周四 (6 日) 普遍收紅，道瓊指數上漲 185.46 點或 0.68%，收 27386.98 點；那斯達克指數上漲 109.67 點或 1%，收 11108.07 點；標普 500 指數上漲 21.39 點或 0.64%，收 3349.16 點；費城半導體指數則下跌 2.62 點或 0.12%，收 2204.94 點。

台股盤面關注焦點，受惠高通 5G 晶片 Snapdragon 865 系列熱銷，非蘋高階手機品牌皆爭相導入旗艦機款，後續追單可期，將有助台積電營運動能保持強勁，因該晶片採用台積電 7 奈米製程，導入旗艦機種價格也相對較高。

台塑四寶公布 7 月營收，月增 4.5%，為連續 2 個月成長，展望第 3 季，台塑、南亞、台化均維持上季看法，看好營收表現將優於第 2 季，營運走出谷底態勢確立。

中美晶宣布入股砷化鎵代工廠宏捷科，取得宏捷科 22.53% 持股，成最大股東，宏捷科也將因此取得 34.965 億元資金，中美晶董事長徐秀蘭表示，未來氮化鎵應用量非常大，雙方攜手合作後，將加速開發氮化鎵 (GaN) 產品進程。

另外，華航公布第 2 季財報，超乎市場預期繳出亮麗成績，因成本大減、空運市場熱絡，單季稅後純益達 24.59 億元，大幅優於上季虧損 37.73 億元，也優於去年同期虧損 4.43 億元，每股純益 0.45 元，創 2017 年第 4 季以來單季新高。