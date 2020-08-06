台股朝「萬三」叩關續創收盤新高 三大法人聯手買超31.84億元

台股今 (6) 日由股王大立光展開報復性反彈領軍，加上台積電、鴻海、聯發科齊走強，傳產、金融權值股同步揚升，指數大漲 111.2 點，收在 12913.5 點，續創收盤新高。三大法人方面，外資再度轉買、買超 39 億元，三大法人聯手買超 31.84 億元。

觀察籌碼面，外資昨日小幅賣超後，今日再度轉買、買超 39 億元；投信持續買超 4.38 億元，為連 6 買；自營商續賣超 11.54 億元。三大法人今日合計買超 31.84 億元。

電子權值股方面，股王大立光 7 月營收優預期，股價跳空開高，展開報復性反彈，終場大漲 6.8%，收在 4160 元，重回 4000 元大關；台積電上漲 1.39%，收在 435 元，聯發科也小漲 0.27%，收在 732 元；鴻海上漲 1.41%，站回 5 日線，收在 79 元。

大立光強勢也激勵光電族群表現，台表科、今國光、佳凌、華上、宏齊收漲。其餘權值股包括聯電、華碩、可成、豐泰、上海商銀、元大金、永豐金、台塑化、台泥等表現也都不俗。

特斯拉概念股也是盤面焦點，強茂、同致強鎖漲停，淳紳大漲逾 9%，貿聯 - KY、榮炭、華城、廣華 - KY、裕隆同步走揚。

法人指出，近期步入第 2 季財報公佈期間，財報表現亮眼的個股，基本面具備成長題材的個股，可望持續獲買盤青睞，可留意強勢股月線前量縮止跌機會。