成衣廠Q2財報儒鴻逆勢成長 廣越虧轉盈

成衣大廠儒鴻、聚陽、廣越第二季財報相繼出爐，儒鴻第二季純益逆勢季增，上半年仍繳出半個股本的獲利表現；聚陽透過強化費用管理，第二季持穩去年水準，上半年每股純益 3.55 元，廣越也受惠逐步進入出貨旺季，第二季虧轉盈。

儒鴻 (1476-TW) 第二季營收 54.64 億元，季減 9.1%、年減 21.3%，稅後純益 7.1 億元，季增 2%、年減 33.6%，每股純益 2.59 元；儒鴻上半年營收 114.75 億元，年減 13%、稅後純益 14.07 億元，年減 28.6%，每股純益 5.13 元。

聚陽 (1477-TW) 第二季營收 47.26 億元，季減 22.9%、年減 23.5%，稅後純益 3.54 億元，季減 17.2%、年減 0.6%，每股純益 1.61 元；聚陽上半年營收 108.56 億元，年減 15.8%、稅後純益 7.81 億元，年減 7.3%，每股純益 3.55 元。

另外，羽絨成衣代工大廠廣越 (4439-TW) 第二季營收 31.74 億元，季增 72%、年減 21.4%，稅後純益 2.42 億元，年減 35%，每股純益 2.35 元，較前季虧轉盈；廣越上半年營收 50.2 億元，年減 21%、稅後純益 1.88 億元，年減 41.1%，每股純益 1.82 元。

展望下半年，儒鴻看好，在終端市況回溫、零售客戶需求強勁下，營運可望逐季成長，全年仍有 1 個股本的獲利能力，但要重返年成長，則預計要到明年第一季品牌客戶需求完全回溫。

而聚陽 7 月營收率先重返正成長，在客戶訂單回升，加上第三季進入旺季，公司看好，營運可望逐月攀升，不僅單季將重返成長，也可望擺脫今年以來衰退的窘境。

廣越則認為，在國際疫情仍未完全趨緩下、全年營收可能下滑 20~25% 左右，不過 ASP 仍有調漲、且流行厚重羽絨長大衣趨勢不變，看好產品組合可望轉佳，改善獲利衰減幅度。