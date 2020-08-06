後疫情時代 留意三大潛在風險蠢動

後疫情時代全球股市在央行熱錢拉抬下反彈，但法人提醒，下半年需留意第二波疫情、美國總統大選，以及去全球化等三大風險，可能成為反轉市場的潛在風險。

法國巴黎銀行指出，多數資產在第 2 季展開反彈，但仍有不少潛在風險蠢蠢欲動，首先是第二波疫情對全球經濟造成的影響，但預期即便第二波疫情來襲，使新增確診病例數上升，但目前不太需要實施閉關鎖國，且再次宣佈全面封鎖的門檻較之前更高，但已開發國家政府可能會採取局部封鎖及限制措施以控制疫情。

其次則是年底登場的美國總統大選，法國巴黎銀行指出，距離 11 月美國總統大選仍有一段時間，目前民主黨民調大幅領先現任總統川普，更在決定選舉結果的關鍵搖擺州領先。

法國巴黎銀行指出，目前拜登尚未公佈政策計劃的細節，但普遍預測他會適度地撤回川普的減稅政策，並且重返《巴黎協定》；另外，拜登支持「全民健保」，其健保政策是「歐巴馬醫改」的演變而非一項革新。

整體而言，法國巴黎銀行認為，知識產權、公平貿易及人權問題將持續成為中美緊張關係的癥結

第三則是「去全球化」，法國巴黎銀行說，從 2008 年金融海嘯之後，全球貿易額佔全球 GDP 的比重已出現停滯，也就是所謂的「慢球化」 或「峰後全球化」現象。

另外，美中貿易戰與新冠疫情大流行使全球供應鏈大規模中斷，導致「去全球 化」趨勢不斷加速；而近期地緣政治緊張局勢也隨著「港版國安法」頒布而顯著升溫。