〈美股早盤〉市場等待紓困方案出爐 美股主要指數早盤平盤震盪

週四 (6 日) 美國公布上週初領失業金數據優於預期，顯示勞動力市場有所改善，不過因美國參眾兩院將於下週休會，投資人密切關注紓困協商進展，美股早盤平盤附近震盪。
根據勞工部數據，美國上週初領失業金人數報 119 萬人，優於市場預期，且降到 3 月中疫情爆發前的最低水平，顯示就業市場復甦有顯著進展。
接下來，市場將關注週五 (7 日) 公布的 7 月非農就業數據，週三 (5 日) 發布的 ADP「小非農」就業報告顯示，7 月新增就業僅 16.7 萬人，大幅低於市場預期的 100 萬人，分析人士擔心，上月的 ADP 就業報告恐削減市場對於復甦動能的信心。
另外，外媒報導指出，共和黨部分參議員支持為航空業提供大規模薪資援助計劃，受此消息影響，航空股週四 (6 日) 早盤普遍走揚，美國航空 (AAL-US) 上漲 2.55%，聯合航空 (UAL-US) 上漲 1.22%，西南航空 (LUV-US) 上漲 0.58%，達美航空 (DAL-US) 上漲 0.6%。
《路透社》引述相關信件報導，傳出美國共和黨部分參議員已簽名聯署，支持為航空業提供 250 億美元的薪資援助計劃，防止航空公司在缺乏政府支持的情況下大幅裁員。信件指出，為支撐持續低迷的航空需求，國會應考慮制定條款，為航空公司挹注更多靈活性。
截至台北時間週四 (6 日)21 時許：
- 道瓊指數下跌 34.16 點或 - 0.13%，暫報 27167.36 點
- 那斯達克下跌 21.05 點或 - 0.19%，暫報 10981.11 點
- 標普 500 下跌 2.13 點或 - 0.06%，暫報 3325.64 點
- 費半下跌 7.93 點或 - 0.36%，暫報 2199.63 點
- 台積電 ADR 上漲 0.06% 至每股 81.68 美元
- 十年期美債殖利率下跌至 0.526%
- 紐約輕原油上漲 0.81% 至每桶 42.53 美元
- 布蘭特原油上漲 0.91% 至每桶 45.58 美元
- 黃金上漲 1.00% 至每盎司 2069.70 美元
- 美元指數上漲 0.03% 至 92.875 點
焦點個股：
希爾頓 (HLT-US) 早盤下跌 1.04%，至 79.17 美元。
新冠疫情重挫旅遊需求，知名酒店集團希爾頓週四盤前公布第 2 季營收報 5.64 億美元，年減 77%，低於 Refinitiv 預期的 8.49 億美元，淨虧損達 4.32 億美元，每股虧損 0.61 美元，跌幅遠超預期。
第 2 季業績大受疫情影響，希爾頓表示，因美國確診病例提升，導致旅遊需求受到更大干擾，團體訂房取消速度超過新訂房，公司預算也因此收緊，希爾頓在 6 月宣布裁員 2100 人，佔員工總數 22%，並將無薪假和減薪天期延長 90 天。
英特爾 (INTC-US) 早盤上漲 0.06%，至 48.62 美元。
晶片大廠聯發科 (2454-TW) 及英特爾週四 (6 日) 宣布，雙方將攜手合攻 5G PC 市場，而首波搭載聯發科 5G 數據機的筆電將在 2021 年初亮相。
英特爾副總裁暨筆電用戶平台總經理 Chris Walker 表示，雙方已順利在第 3 季提供客戶 5G 數據機解決方案，未來將藉 4G 時代累積資源，提供更多出色產品。
Bausch Health(BHC-US) 早盤上漲 13.05%，至 22 美元。
博士倫母企 Bausch Health 週四 (6 日) 宣布，計劃分拆旗下負責眼睛保健業務的博士倫 (Bausch + Lomb)。數據顯示，博士倫去年營收總計 37 億美元，占 Bausch Health 總營收超過七成，剩餘部門總營收僅約 49 億美元，分拆後，博士倫將成為一間獨立公司。
每日關鍵經濟數據：
- 美國上週初領失業金報 118.6 萬人，預期 140，前值 143.4 萬人
- 美國上週續領失業金報 1610.7 萬人，預期 1690，前值自 1701.8 萬人下調至 1695.1 萬人
華爾街分析：
摩根大通全球市場策略師 Hugh Gimber 表示：「在我們確定談判結果前，股市很難找到方向，決策者完成工作的時機已經過去了。」
小摩另一策略師 Kerry Craig 表示：「儘管部分公司財報表現確實出色，市場仍過於依賴財政刺激措施帶來的利好消息，且財報季表現未完全符合預期，尤其在美國，這種反彈應該暫緩，而非持續下去。」