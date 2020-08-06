〈美股早盤〉市場等待紓困方案出爐 美股主要指數早盤平盤震盪

週四 (6 日) 美國公布上週初領失業金數據優於預期，顯示勞動力市場有所改善，不過因美國參眾兩院將於下週休會，投資人密切關注紓困協商進展，美股早盤平盤附近震盪。

根據勞工部數據，美國上週初領失業金人數報 119 萬人，優於市場預期，且降到 3 月中疫情爆發前的最低水平，顯示就業市場復甦有顯著進展。

接下來，市場將關注週五 (7 日) 公布的 7 月非農就業數據，週三 (5 日) 發布的 ADP「小非農」就業報告顯示，7 月新增就業僅 16.7 萬人，大幅低於市場預期的 100 萬人，分析人士擔心，上月的 ADP 就業報告恐削減市場對於復甦動能的信心。

另外，外媒報導指出，共和黨部分參議員支持為航空業提供大規模薪資援助計劃，受此消息影響，航空股週四 (6 日) 早盤普遍走揚，美國航空 (AAL-US) 上漲 2.55%，聯合航空 (UAL-US) 上漲 1.22%，西南航空 (LUV-US) 上漲 0.58%，達美航空 (DAL-US) 上漲 0.6%。

《路透社》引述相關信件報導，傳出美國共和黨部分參議員已簽名聯署，支持為航空業提供 250 億美元的薪資援助計劃，防止航空公司在缺乏政府支持的情況下大幅裁員。信件指出，為支撐持續低迷的航空需求，國會應考慮制定條款，為航空公司挹注更多靈活性。

截至台北時間週四 (6 日)21 時許：

道瓊指數下跌 34.16 點或 - 0.13%，暫報 27167.36 點

那斯達克下跌 21.05 點或 - 0.19%，暫報 10981.11 點

標普 500 下跌 2.13 點或 - 0.06%，暫報 3325.64 點

費半下跌 7.93 點或 - 0.36%，暫報 2199.63 點

台積電 ADR 上漲 0.06% 至每股 81.68 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.526%

紐約輕原油上漲 0.81% 至每桶 42.53 美元

布蘭特原油上漲 0.91% 至每桶 45.58 美元

黃金上漲 1.00% 至每盎司 2069.70 美元

美元指數上漲 0.03% 至 92.875 點

道瓊早盤日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

希爾頓 (HLT-US) 早盤下跌 1.04%，至 79.17 美元。

新冠疫情重挫旅遊需求，知名酒店集團希爾頓週四盤前公布第 2 季營收報 5.64 億美元，年減 77%，低於 Refinitiv 預期的 8.49 億美元，淨虧損達 4.32 億美元，每股虧損 0.61 美元，跌幅遠超預期。

第 2 季業績大受疫情影響，希爾頓表示，因美國確診病例提升，導致旅遊需求受到更大干擾，團體訂房取消速度超過新訂房，公司預算也因此收緊，希爾頓在 6 月宣布裁員 2100 人，佔員工總數 22%，並將無薪假和減薪天期延長 90 天。

英特爾 (INTC-US) 早盤上漲 0.06%，至 48.62 美元。

晶片大廠聯發科 (2454-TW) 及英特爾週四 (6 日) 宣布，雙方將攜手合攻 5G PC 市場，而首波搭載聯發科 5G 數據機的筆電將在 2021 年初亮相。

英特爾副總裁暨筆電用戶平台總經理 Chris Walker 表示，雙方已順利在第 3 季提供客戶 5G 數據機解決方案，未來將藉 4G 時代累積資源，提供更多出色產品。

Bausch Health(BHC-US) 早盤上漲 13.05%，至 22 美元。

博士倫母企 Bausch Health 週四 (6 日) 宣布，計劃分拆旗下負責眼睛保健業務的博士倫 (Bausch + Lomb)。數據顯示，博士倫去年營收總計 37 億美元，占 Bausch Health 總營收超過七成，剩餘部門總營收僅約 49 億美元，分拆後，博士倫將成為一間獨立公司。

每日關鍵經濟數據：

美國上週初領失業金報 118.6 萬人，預期 140，前值 143.4 萬人

美國上週續領失業金報 1610.7 萬人，預期 1690，前值自 1701.8 萬人下調至 1695.1 萬人

美國上週初領失業金人數降至疫情爆發前最低 (圖：Trading Economics)

華爾街分析：

摩根大通全球市場策略師 Hugh Gimber 表示：「在我們確定談判結果前，股市很難找到方向，決策者完成工作的時機已經過去了。」

小摩另一策略師 Kerry Craig 表示：「儘管部分公司財報表現確實出色，市場仍過於依賴財政刺激措施帶來的利好消息，且財報季表現未完全符合預期，尤其在美國，這種反彈應該暫緩，而非持續下去。」