北市星級飯店又添新兵 日系台北三井花園飯店8/18試營運

來自日本的三井不動産集團除了進軍台灣購物商場外，旗下飯店事業 Mitsui Garden Hotel(三井花園飯店) 海外首個據點將於 8 月 18 日起於台北市試營運，名為「MGH Mitsui Garden Hotel 台北忠孝 / 和苑三井花園飯店」，成台北市星級飯店的新生力軍，可預料將使北市飯店競爭更加激烈。

台北三井花園飯店坐落在捷運忠孝新生站旁，距捷運出口步行僅需約 1 分鐘，擁便利交通位置，未來將可吸引許多國內外商務和觀光客群，鎖定日本、韓國、香港和東南亞等地區的觀光客，及透過捷運往返信義商圈、世貿中心和南港展覽館等地點的商務人士。

台北三井花園飯店共規劃 297 間客房，包括 3 間主題概念房，儘管是來自日本的飯店集團，仍強調將日系貼心服務結合台灣文化，飯店以「TAIWAN NATURE」為設計概念，從外觀到室內空間設計納入台灣的海天景色、傳統家庭文物與原住民文化等。

其中，較特別的是 3 間概念客房，模擬充滿台灣懷舊魅力的景點九份推出「好嚮九份 Retro」，以台灣水果、台式馬卡龍、孩時零食等元素裝飾的「好饗甜甜 Sweets」，以及富有台灣紅磚瓦屋意象的「好想故鄉 Nostalgic」。

而台北三井花園也延續日本的大浴場設計，特別於頂樓規劃都市飯店少見的大浴場，可眺望台北地標 101 夜景。

餐飲方面，為做出與其他飯店的差異化，引進知名日系義大利料理 JAPOLI 進駐，並於午晚餐時段對外營業。

三井不動產集團飯店事業涵蓋多個品牌，其中，旗艦品牌 Mitsui Garden Hotel 「三井花園飯店」在日本共有 30 家據點，而高質感飯店「THE CELESTINE HOTELS」則有 3 家。