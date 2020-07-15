北市飯店拚轉型 六福萬怡打造城市藝創中心

為因應國際客源流失，各大飯店業者都在積極搶進國旅市場，連鎖飯店休閒業者六福 (2705-TW) 今 (15) 日正式宣布成立「FUN LAB 藝文共創體驗平台」，串接各界資源來活化飯店場域經營，第一步是將旗下具四鐵共構優勢的台北六福萬怡酒店打造成「城市藝創中心」。

今年以來因新冠肺炎疫情衝擊，北市飯店住宿來客幾乎斷炊，在台北晶華酒店率先宣布轉型成城市度假飯店後，六福萬怡成第二家強調轉型的五星飯店業者。

六福坦言，六福萬怡 7 月住房率目前僅約 20%，不過，關西六福莊推出暑期微營隊，已帶動 7 月平均住房率達 60%，因此，六福萬怡在後疫情時代積極調整定位，後續將推出小小飯店職人暑期營隊住房專案、並透過 FUN LAB 藝文共創體驗平台串接外部資源，舉辦永續職人暑期夏令營等活動，來搶攻暑假商機。

六福萬怡自 2015 年設立以來，主要來客設定為國際商務客群和家庭親子客，今年以來由於整體市場受到衝擊，集團已在 3 月成立「FUN LAB 藝文共創體驗平台」，搶搭未來南港台北流行音樂中心啟動、南港商圈快速興起等人潮匯聚帶來的國人消費商機。

六福強調，六福萬怡接下來將定位為「城市藝創中心」，透過台灣文創商品、特殊展演、文化課程體驗和微策展等活動，搭配南港周遭的商演活動，切入文化觀光市場。