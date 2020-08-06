川普稱兒童對新冠病毒幾乎免疫言論 在兩大社群平台均遭禁止

Facebook Inc.(FB-US) 週三 (5 日) 刪除一則美國總統川普的貼文，貼文是川普受訪的剪輯，川普聲稱兒童對新冠病毒 (COVID-19) 幾乎免疫。Twitter 同日也因同樣的貼文，凍結了川普競選團隊的帳號，直到這則貼文被下架。

美國公共衛生部門明確表示，兒童對 COVID-19 沒有免疫力。

Facebook 發言人週三晚間表示，川普在這段受訪的談話中，包括了虛假的說法，說有一群人可以免受 COVID-19 的侵害，違反了 Facebook 對疫情相關不實訊息的政策。

這是這家社群巨頭第一次因川普提供 COVID-19 的錯誤訊息，而直接刪文。

Twitter 發言人表示，@TeamTrump 推文違反了 Twitter 有關 COVID-19 錯誤訊息的規則，必須在刪除文章之後，才能再正常使用。

川普競選團隊指控兩家公司對川普抱持偏見，發言人 Courtney Parella 強調，社群媒體公司不是真理的仲裁者。

美國疾病控制與預防中心 (CDC) 表示，迄今為止，感染 COVID-19 病例中成人占大多數，但有些兒童和嬰兒也患上這種病，同時具有傳染性。據世界衛生組織對 2 月 24 日至 7 月 12 日，600 萬例感染的分析，其中 5-14 歲的兒童所占比例約為 4.6%。

這則被兩大平台最終下架的剪輯短片，是川普在 Fox 受訪的內容，川普在受訪時強調，是讓所有學校重新開放的時候了，他說：「如果看孩子，我幾乎肯定會說，孩童幾乎不受這種疾病的影響。」