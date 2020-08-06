聽證會後一週！全球首富貝佐斯出售30億美元亞馬遜持股

根據美國證管會 (SEC) 文件，亞馬遜 (AMZN-US) 執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 本週已出售價值超過 31 億美元自家公司持股。

該文件顯示，這筆交易是預先安排的 10b5-1 交易計畫一部分。今年稍早，貝佐斯已出售價值超過 41 億美元的持股。本週的交易使貝佐斯在 2020 年迄今總現金流略高於 72 億美元。他的亞馬遜持股仍超過 5400 萬股，價值在 1700 億美元以上，列位全球首富。

相比之下，貝佐斯 2019 年僅出售價值 28 億的持股。此前貝佐斯曾表示，他每年會出售約 10 億美元亞馬遜持股來資助其太空探索公司 Blue Origin。

亞馬遜代表沒有立即回覆貝佐斯最新出售持股的置評請求。

在此交易前一週，貝佐斯甫在眾議院向反壟斷小組委員會發表證詞。該委員會關注大型科技公司的強大實力是否造成產業壟斷，除了亞馬遜貝佐斯，尚有臉書 (FB-US) 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg)、蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook)，以及谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US) 執行長 Sundar Pichai 出席聽證會。

上週亞馬遜發布第二季財報，業績完勝分析師預期，顯示新冠病毒大流行期間網購盛行。

亞馬遜今年迄今上漲 73%，週三收高 2.1%。