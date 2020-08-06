【Wen姐筆記】再戰13000？待外資助攻 站穩12682最要緊

儘管新冠肺炎疫情持續蔓延，美國就業復甦力道大減，但是新一輪刺激法案取得進展，美國股市仍然持續北上! 台股昨日周選擇權結算，本土莊家控盤，雖然外資冷處理，賣超 2.9 億元，但加權指數以 12802.3 點作收，成交值 2408.24 億元，收盤價再改寫歷史新高。台股是否有機會再度挑戰 13000 點？外資助攻力道不可缺，多方仍宜步步為營，站穩 12682 點仍是最重要的事！極短線多空分界已經墊高至 12777 點。關鍵點位為 12747、12833 與 12865 點。

12800 點的多空攻防，南方可以 12777 點為護城河，如繼續北上，就必須突破 12833 與 12865 等 2 個重要中途站，才能二度取得 13000 點決戰門票。12900 點兩端哨站為 12888 與 12919 點，而 13000 點關前最後加油站為 12959 點，而 13000 點城池攻防區為 12979 與 13023 點。但如 12777 點未能站穩，需提防回測 12747 與 12700 點關卡，12700 點兩端哨站為 12682 與 12713 點，12682 點只要能夠守穩，短多攻勢仍未結束。如棄守 12682 點，攻勢降溫，需提防回測 12651 與 12600 點整數關卡。12600 兩端哨站為 12588 與 12619 點，不宜再棄守 12555 點，否則回檔幅度恐擴大。

台股短多控盤穩健，目前觀察的重點則是控盤攻擊節奏，是展開快攻？或繼續細火慢燉煮青蛙，等外資認錯助攻? 對操作以個股為主的投資人來說，細火慢燉，個股與族群間維持良好輪動，將有較多的獲利機會。否則 12800 點至 13000 點間，僅有 200 點空間，如果發動急攻，投資人在燈光美、氣氛佳之下，追高容易住進套房。

而今日盤面觀察重點，電子還是得看蘋果光，而相對基期較低的電子零組件等族群，半年報陸續公布後，可緊盯法人動向，如法人展開回補動作，較有機會展開反攻走勢。另外生技相關個股，隨「天國一輝」全數走出禁閉期，投資人須特別留意量價關係的表現，切勿出現爆量收黑！(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)