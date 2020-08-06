熱錢支撐台股多頭續掌兵符 慎防兩大黑天鵝攪局

台股受惠資金行情支撐、權值股王台積電 (2330-TW) 加持持續高檔震盪，法人認為，台股在熱錢挹注下，多頭格局尚未被破壞，但要注意美中關係緊繃與美國總統大選兩大變數對市場的衝擊，恐讓盤勢短線面臨賣壓調節與技術修正。

台股今 (6) 日仍由多頭掌旗早盤指數大漲逾百點，盤中雖遇賣壓調節拉回但仍守住 12700 點關卡，包括光電、塑橡膠等在資金追捧下翻紅，生技則持續遭調節震盪拉回整體。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，美國突然向中國發起外交戰，雖然並未造成市場過度波動，但不排除可能是美國在年底藉故炒作大選議題，如果美國加碼上演反中議題，雙方先前協議可能再度破局，後續可能衝擊美股、陸股多頭動能。

從基本面來看，由於台灣疫情控制相對穩定，多項指標數據也顯示經濟回穩，市場對於台灣景氣整體看法也多轉為正向，其中包括 5G 手機滲透率拉升，手機供應鏈拉貨轉強外，疫情推升市場對於居家辦公的相關需求，尤其 PC 相關供應鏈能見度已看到第 3 季底。

此外，上半年受疫情衝擊的國際原物料價格也有逐漸回穩趨勢，傳產相關產業獲利有望改善。

在外資動向方面，6 月以來截至 7 月中旬，現貨市場累計買超約 300 億左右，持續推升台股維持盤堅表現，而買超標的仍偏好電子股，研判可能是市場看好權王台積電技術領先，加上預估營收和資本支出提高等利多，帶動台股出現強勁支撐；至於蘋果新機拉貨題材也有機會有所表現。

葉獻文分析，各國央行將延續寬鬆政策，提供股市下檔支撐，在外資熱錢持續湧入情況下，加上出口商拋匯支撐新台幣，外資現金股利會出幅度不高，預期資金多頭盛宴還未出現變化。

展望後市，法人認為，儘管大環境中有美中衝突變數干擾，但新台幣走勢強勁帶動外資持續站於多方，加上台灣國安基金暫不退場，讓資金行情得已延續，可望為投資信心注入強心針。