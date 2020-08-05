【袁志峰專欄】港股跑輸全球股市 有追落後空間

8 月 5 日推介 - 工商銀行 (1398, 上日收市 $4.64)



1) 股市前景

大型內銀股周一見 52 周低位後，昨日顯著反彈，似乎不是板塊輪動的結果，因為大型科技股升幅相若，美團 (3690) 更創新高，整體大市成交額上升，深港通淨買入金額減少，金管局再度入市承接美元反映有資金流入本港，筆者大膽假設有增量資金入市買入低估值金融股，這個論點有待觀察幾日才可確定，但對後市走勢頗重要。

今天推介是工商銀行 (1398) ，今年以來股價跌 23%，跑輸大盤，現價反映歷史本益比 4.8 倍，股價淨值比 0.55 倍，現金殖利率 6.3%，估值吸引。長期持有滙豐控股 (5) 收息的投資者也可能換馬至內銀股包括工商銀行，因為後者維持派息的確定性較高，並且受惠於弱美元下人民幣有潛在的升值空間。

2) 上日中港股市況總結

恒指周二高開 206 點後高位震盪，午後受中資金融股帶動再拉升，最多漲 604 點重越 25000 點，收報 24946 點，升 488 點或 2.0%。成交額按日增 12% 至 1460 億元。港股通南向淨買入減至 34 億元，8 月首 2 日累積淨買入 81 億元。

藍籌股 44 升 4 跌 2 持平。九龍倉置業 (1997) 及創科實業 (669) 是升幅最大藍籌，漲 7%-8%。其次是中國人壽 (2628)、友邦保險 (1299) 和中銀香港 (2388) 皆漲 4%。舜宇光學 (2382) 是表現最差藍籌，跌 1%。大型科技股做好，美團 (3690) 升逾 8%，創收市新高，其餘 5 隻最大科技股升 2%-3%。恒生科技指數升 2.0%，成份股 21 升 7 跌 2 持平。恒騰網絡 (136) 是表現最佳成份股，漲逾 15%。眾安在線 (6060) 及 ASM 太平洋 (522) 分別升 7% 和 5%。中芯國際 (981) 最差，跌逾 2%。

板塊方面，教育、內銀、內險和本地地產股跑赢大市。中國東方教育 (667)、中教控股 (839) 及宇華教育 (6169) 升 4%-5%。工行 (1398)、建行 (939) 和中國銀行 (3988) 皆從或接近一年低位反彈 2%-3%。平安保險 (2318) 及中國太保 (2601) 升 2%-3%。

上証指數窄幅震盪，收報 3371 點，升 0.1%。深証成指跌 0.8%，科創 50 指數跌 3.5%。滬深兩市總成交超過 1.3 萬億元 (人民幣，下同)。北向資金轉為淨買入 21 億元，8 月首 2 日累積淨買入 19 億元。

3) 上日美股市況總結

周二美股三大指數上升，以接近全日高位收市，納指連升 5 日再創新高。道指收報 26828 點，升 164 點或 0.6%，標指和納指均升 0.4%。美國 10 年期債息跌至 0.505%，貼近歷史收市低位的 0.501%。美匯指數跌至 93.25。紐約期金創新高，收報 2021 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

港元匯價再度觸及強方兌換保證，金管局再度入市承接美元，向市場沽出 11.6 億港元。本港銀行體系總結餘周四升至 1872 億元，為近 3 年高位。(信報)

國務院公布，《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策》的通知。國家鼓勵的集成電路線寬小於 28 奈米，且經營期在 15 年以上的集成電路生產企業或項目，第一年至第十年免徵企業所得稅。國家鼓勵的集成電路線寬小於 65 奈米，且經營期在 15 年以上的集成電路生產企業或項目，第一年至第五年免徵企業所得稅，第六年至第十年按照 25% 的法定稅率減半徵收企業所得稅。(信報)

5) 個股訊息

阿里健康 (241) 以每股 20.05 元至 20.5 元，配售 4 億股，集資 80.2 億至 82 億元。配股價較昨日收市價 21.8 元，折讓 6.0% 至 8.0%。(信報)

中國恒大 (3333) 宣布，7 月份合約銷售金額約 503 億元人民幣，按年增長約 24.4%；今年首 7 個月，累計合約銷售金額約 3991 億元人民幣，按年增長約 23.9%。(信報)

阿里巴巴 (9988) 旗下螞蟻集團啟動 A+H 上市計劃，財新引述消息稱，螞蟻集團計劃兩地上市集資 300 億美元，有望超越沙地亞美，成為史上集資規模最大的新股，估計最快在 9 月 IPO。消息人士稱，螞蟻集團估值約 2000 億美元，預計將發行 15% 的股份，計劃在上海科創板發行 10% 股份，尚餘 5% 會在香港發行。(信報)

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