無塵室需求強 聖暉Q2每股賺5.36元 創一年來新高

無塵室業者聖暉 (5536-TW) 今 (5) 日公布第二季財報，稅後純益 2.91 億元，季增 34.1%，年減 1.03%，每股稅後純益 5.36 元，上半年稅後純益 5.08 億元，年減 3.79%，每股稅後純益 9.37 元；受惠半導體、電子與生技客戶對無塵室需求強勁，加上機電工程加速認列，聖暉第二季獲利創一年來新高。

聖暉第二季營收 38.58 億元，季增 25.25%，年增 4.21%，毛利率 18.89%，季增 2.32 個百分點，年減 0.03 個百分點，營益率 13.23%，季增 1.81 個百分點，年減 1.06 個百分點，稅後純益 2.91 億元，季增 34.1%，年減 1.03%，每股稅後純益 5.36 元。

聖暉上半年營收 69.38 億元，年增 7.4%，毛利率 17.86%，年減 2.08 個百分點，營益率 11.42%，年減 1.36 個百分點，稅後純益 5.08 億元，年減 3.79%，每股稅後純益 9.37 元。

聖暉第二季受惠全球供應鏈加速轉移，帶動半導體、電子、生技用無塵室需求升溫，加上中國客戶積極推進機電系統施工，以及小型客製化案件加速認列，整體營收明顯較上季成長，寫下兩年來新高，獲利則創一年新高。

展望後市，聖暉持續看好台商回流與全球供應鏈加速重組，目前整體已簽約未完工的在建工程訂單年增一成以上，預計下半年將再優於上半年，全年看好營收將重返成長。