〈世界法說〉Q3營收有機會續創高 將投入19億元擴新加坡廠

鉅亨網記者林薏茹 台北 2020年8月5號19點46分

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (5) 日召開法說，估第 3 季營收 80-84 億元，季減 2.7％至季增 2.1%，有機會再創新高。董事長方略預期，明年 8 吋晶圓代工持續面臨供不應求情況，也由於看好 8 吋前景，今、明兩年將對新加坡廠再投入 19 億元，擴產 1 萬片，以因應客戶需求，新產能明年上半年到位。

世界先進指出，第 3 季客戶晶圓代工需求持穩，在新台幣兌一美元匯率 29.3 元假設下，營收估 80-84 億元，季減 2.7％至季增 2.1%，毛利率估 32-34%，營益率估 20-22%。

世界先進董事長方略指出，目前訂單能見度與上季相同，維持約 2 個月左右，從平台應用來看，第 3 季電視、電腦、面板驅動 IC 需求持續提升，大面板驅動 IC 需求最暢旺；若從製程別來看，0.18 微米及先進製程營收占比將持續增加。

展望明年，方略預期，大、小面板驅動 IC 及電源管理 IC，需求都將持續成長，帶動 8 吋晶圓代工持續面臨供不應求情況，不過，他也強調，明年 8 吋晶圓代工需求強勁的前提，是預計明年全球 GDP 會大幅成長，需求才可望持續暢旺，目前靜待春燕到來。

世界先進今年資本支出約 35 億元，由於看好明年 8 吋需求前景，方略表示，為滿足 8 吋與細線寬製程需求成長，董事會昨 (4) 日已通過，將在新加坡廠擴產 1 萬片至月產能 4 萬片，預計投入資本支出 19 億元，今年會先投入 12 億元、明年再投入 7 億元，新產能將在明年上半年到位，持續挹注營運成長動能。

從世界先進今年資本支出來看，廠房、機器設備約 23 億元，其餘為支應提前擴產新加坡廠產能需求的 12 億元。

