〈每日外資外匯觀點〉美元短線縱有反彈 恐難掃「崩潰論」陰影

美元指數 7 月下跌 4.1%，創下近 10 年來最大單月跌幅後，周一亞洲盤交易時間小幅走高後又下跌，來到 93.44 附近。本周市場關注重點放在諸多重要經濟數據公布，尤其關注美國非農業就數據，並同時緊盯美中緊張情勢是否再升高。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國銀行表示，本周美元走勢將受到經濟數據左右，尤其要關注周五將公布的非農就業數據，而從該行的動量模型顯示，本周市場主題就是看空美元。

市場預期美國 7 月將新增 151 萬就業人數，失業率將降至 10.5%。荷蘭國際集團首席國際經濟學家 James Knightley 說，7 月非農就業數據收集的時間是 7 月 12 日當周，將不會反映 7 月底因新的封鎖措施導致的失業情況。

除了非農就業數據外，本周美國還將陸續公布 ISM 製造業採購經理人指數、工廠訂單、ADP 就業數據、非製造業採購經理人指數及初上周初請失業金人數。

道明證券全球策略主管 Bart Melek 表示，在殖利率下跌有限下，美元本周可能會有小幅反彈。

MUFG Bank 首席外匯分析師 Minori Uchida 表示，儘管歐元已有部分技術指標顯示短線超買，投機者多頭部分觸及新高，但美國實質利率下降，並存在高額經常帳赤字，美元雖短線反彈，可能仍會維持跌勢，整體前景不容樂觀。

此外，評級機構惠譽周五將美國「AAA」評級展望從「穩定」調降至「負向」，並指出該國信用實力正在弱化，抗疫刺激政策導致赤字增加等，也使得美元前景備受壓抑。

BK 資產管理外匯策略董事總經理 Boris Schlossberg 認為，美元 7 月歷經一輪非常嚴重的跌勢，實質利率不斷下降，使得美元作為一種收益投資的吸引力大大降低，同時市場也開始意識到美元的政治風險。

Schlossberg 上周並發出警告，若將美國多年經濟比作紙牌屋，此紙牌經濟主要是建立在美元儲備貨幣地位的基礎上，若基礎崩潰，整個紙牌屋將會倒塌，更大膽預言美元即將崩潰，世界將重回金本位制。