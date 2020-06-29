國發會通過桃鐵地下化計畫 5月底公建達成率已達29.96%

國發會今 (29) 日召開委員會議，國發會副主委游建華表示，為振興疫後經濟，正積極加速推動公共建設，今日也通過台鐵桃園段地下化計畫綜合計畫，今年公共建設經費約 5395 億元，截至 5 月底止，公建達成率已約 29.96%，較去年同期增加 1.47 個百分點，為近 5 年新高。

游建華表示，根據行政院指示，今年公共建設計畫經費達成率需達到 95% 以上，今年公建計畫總金額也較去年增加約 980 億元，若年底順利達成 95% 目標，估將年增 1000 億元執行經費，有助提振國內經濟景氣。

國發會今也通過交通部台鐵都會區捷運化桃園段地下化計畫建設計畫綜合規劃報告，預計增設 5 座通勤車站，地下化建設完成後，可望串連桃園、中壢兩大都會區，讓北北桃成為一小時軌道生活圈的綠色運輸廊道。

交通部鐵道局副局長伍勝園表示，本案桃園鐵路地下化全長約 17.945 公里，計畫除整合既有桃園、內壢及中壢車站前後站空間外，將增設 5 座通勤車站，包含 (新北) 鳳鳴、中路、桃園醫院 (永豐)、中原及平鎮等，並拆除沿線 8 個高架橋、8 個地下道，消除 20 個平交道。

伍勝園進一步指出，若計畫順利在 7 月報院通過後，估 2029 年將完成沿線地下化工程，3 座既有車站將轉為地下車站，2030 年則完成啟用新設 5 站，總經費估達 1047 億元，其中，中央支出 75%、約 785.95 億元，地方則出 25%、約 261.98 億元。