台灣投資趨勢逆勢成長 國發會估今年投資率將創十年新高

國發會今 (15) 日釋出台灣投資趨勢，副主委鄭貞茂表示，近年來全球在美中貿易戰、疫情雙重打擊下，主要經濟體投資皆呈現衰退，台灣則因防疫得宜、台商回台投資等挹注下，投資狀況逆勢成長，估今年投資率將達 23.4%，為近 10 年新高。

鄭貞茂表示，疫情衝擊下，全球經濟活動停擺，全球 FDI (外國直接投資) 估將降至 1 兆美元 (約新台幣 29.5 兆元)，年減近 4 成，為近 15 年新低，但台灣受惠國際大廠加碼投資、台商回台等激勵，表現有撐。

鄭貞茂解釋，觀察台灣投資環境，在美中貿易戰爆發後，廠商意識分散風險需求，尋求中國以外生產基地，加上今年疫情爆發，廠商在選擇生產基地，也顧慮衛生安全，而台灣因防疫得宜、加上政府投資政策，成功吸引外商、台商投資。

展望未來，鄭貞茂表示，台灣未來契機包含六大核心戰略產業、5+2 產業創新 2.0，加上落實前瞻基礎 2.0、兆元投資等，可望支撐台灣投資率保持成長。

國際大廠來台投資方面，主要來自離岸風電、半導體產業，亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US)、谷歌 (GOOG-US)、臉書 (FB-US) 陸續在台設立研發創新中心，台商方面，則有台商回台、境外資金回台、半導體大廠投資 IOT、AI、5G 建設、綠能、前瞻二期等，估 2020-2024 年將落實 6 兆元投資。

國發會預估，2020-2024 年台商回台將帶來超過 1 兆元投資，其中今年可望落實 3500 億元，年增 4 成，而半導體投資則估 2.6 兆元，太陽能、離岸風電等綠能則分別有 1 兆元、5400 億元投資，前瞻二期則將帶來 4200 億元投資。