〈聚積法說〉Q2本業轉虧 上半年純益減逾8成 每股賺0.74元

LED 驅動晶片聚積 (3527-TW) 今 (5) 日舉辦法說會，並公布第二季財報，稅後純益 0.13 億元，季減 21.8%，年減 86.4%，每股稅後純益 0.33 元，上半年稅後純益 0.3 億元，年減 81.4%，每股稅後純益 0.74 元；受疫情干擾，聚積第二季營收下滑，加上營業費用支出高檔，本業轉虧，上半年純益年減逾 8 成。

聚積第二季營收 3.51 億元，季減 35.8%，年減 56.8%，毛利率 34.8%，季增 1.6 個百分點，年減 0.7 個百分點，營益率 - 0.04%，較上季與去年同期轉負，稅後純益 0.13 億元，季減 21.8%，年減 86.4%，每股稅後純益 0.33 元。

聚積上半年營收 8.99 億元，年減 40.3%，毛利率 33.8%，年減 1.7 個百分點，營益率 0.52%，年減 10.91 個百分點，稅後純益 0.3 億元，年減 81.4%，每股稅後純益 0.74 元。

財務長駱姿蓓表示，聚積傳統旺季為第二、三季，但今年受疫情干擾，展覽業、商業活動停擺，營收也大幅下滑，加上研發費用持續支出，第二季本業轉虧，不過由於營收衰退 5 成以上，獲得政府補助 1400 萬元，帶動整體營運轉盈。