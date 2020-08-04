義隆7月營收14.66億元 連四月寫新高

觸控板大廠義隆 (2458-TW) 今 (4) 日公告 7 月營收 14.66 億元，月增 14.95%，年增 83.23%，累計前 7 月營收 72.11 億元，年增 48.31%；受惠筆電相關產品出貨暢旺，義隆 7 月營收再寫新猷，創連四月營收創高的紀錄，法人預計，義隆 8、9 月仍有機會續創高。

義隆受惠筆電需求持強，觸控板、觸控螢幕與指紋辨識同步迎來傳統旺季，預計主要產品線出貨將有 25-60% 的季增幅，估第三季營收季增 30-35%，約 46-47 億元，雙率則維持高檔，法人認為，義隆第三季營收、獲利將同創新高。

義隆對今年全球筆電銷量看法樂觀，估達 1.9 億台，甚至更好，與市場普遍預估 1.6 至 1.65 億台有落差，且義隆看好，今年在觸控板市占率從去年的 50%，提升至 60-70%，全年出貨量上看 1.2 億套。

義隆也上調觸控螢幕在筆電滲透率預估，看好今年將達 28%，較先前預估的 24%，再提升 4 個百分點，義隆市占率也可望拉升至 60-70%，相較去年 57% 有顯著成長，加上其為高毛利產品，可望優化產品組合，改善獲利表現。

指紋辨識部分，義隆認為，今年筆電滲透率估達 25-30%，產品出貨可望倍增、超越 1000 萬套，且高毛利的 Match on Chip 方案因無須開啟電腦就可達辨識效果，獲各大廠導入，拉升指紋辨識產品銷售單價年增逾 6 成，預期將是今年成長幅度最大的產品。