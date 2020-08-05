◆盤勢分析

1. 美國 6 月工廠訂單月增率 6.2%，優於預期，然而疫情持續蔓延，市場靜待全球政府釋出更多刺激方案，美股在科技股帶領下，四大指數集體揚升，漲幅介於 0.35 至 1.49%。指標股 AMD 漲逾 9%，美光、Nvidia、台積電 ADR 漲逾 1%，蘋果則小漲 0.67%。

2. 台股重返 5 日線 (12,630 點)、10 日線 (12,551 點)、守穩月線 (12,374 點)，開高震盪，尾盤再現賣壓，指數最終大漲 196.89 點，漲幅 1.57%，收在 12,709.92 點，成交金額為 2,123.61 億元。三大法人合計買超 75.45 億元，外資買超 54.68 億元、投信買超 8.12 億元、自營商買超 12.64 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量縮，背離走勢，後勢仍需量價得宜，方對盤勢有利。

（2）、均線：支撐為月線 (約 12,374 點) 附近，壓力為 7/28 前高 13,000 點附近。

（3）、技術指標：KD 向下，缺口收斂，K 值高於 50，短線震盪偏多。

4. 櫃買指數漲幅 1.06%，收在 164.98 點。支撐為 5 日線 (約 162.5 點) 附近，壓力為 168 點附近，KD 向上，K 值大於 50，短線反彈偏多。

5. 觀盤重點：指數上檔賣壓尚需時間化解，操作慎防持股過高之風險，建議比重不宜超過五成，未來觀察能否再次站上高點，方能轉強，短線台股選股方向可留意半導體、5G 相關、車用、內需、NB / 伺服器、生技、高殖利率等。

6.IC 設計廠義隆（2458）公告 7 月合併營收達 14.66 億元，一舉衝破 6 月高點，再度改寫歷史新高。法人指出，義隆受惠於全球前五大筆電品牌、Chromebook 等客戶積極拉貨，第三季合併營收將可望季成長至少三成以上，同步帶動獲利再拚新高。

7. 隨著傳統旺季到來，客戶新品拉貨動能顯現，尤其在家用（HOME）這塊的動能顯著，帶動泰鼎 - KY（4927）7 月營收創歷史新高，12.73 億元、月增 26.7％、年增 9.5％，累計前七月營收達 68.6 億元、年增 6.12％，也創下同期新高。

8. 運動及戶外服飾需求攀升，訂單回流量優於預期，成衣代工廠儒鴻（1476）、聚陽（1477）對下半年營運漸具信心。儒鴻指出，第三季訂單能見度改善，優於先前預測，聚陽指出，今年受到疫情衝擊，客戶下單模式有明顯轉變，但品牌客戶訂單回流的速度比預期的快。

9. 上緯控股（3708）受惠大陸市場遞延訂單出貨、客戶需求回溫，7 月營收 8.74 億元，月增 4.78％、年增 85.81％，連四個月創新高；前七月營收 43.4 億元，年增 22％，2019 年處分離岸風電業務子公司持股，第三階段收益一部分預計 2020 年第三季前認列，將貢獻財報表現。

