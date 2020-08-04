【袁志峰專欄】連跌3日 恒指應有技術性反彈

8 月 4 日推介 - 創維集團 (751, 上日收市 $2.48)

1) 股市前景

中美關係惡化和本地疫情嚴重將持續影響投資者信心，估計恒指短期內維持上落市，8 月份波幅為 24000 至 25400 點，長線投資者宜趁大市回調買進。連跌 3 日後，今日恒指應有技術性反彈。

今天推介是創維集團 (751)，主要從事電視產品製造及銷售，早前發盈喜，預計今年上半年淨溢利按年將錄得不低於 60% 的增幅，主因集團不斷完善經營管理，改善對運營成本的控制並減少新型冠狀病毒大流行對集團營運的負面影響。另外，港交所已同意公司分拆附屬公司酷開網絡科技，公司管理層目前正硏究上市方案，包括上市時間和地點。酷開主要業務包括「酷開」或「Coocaa」 品牌下互聯網運作的智能電視系統，其主要收入來自內容訂閱，廣告和軟件應用程式操作。估值方面，現價對比歷史本益比 9.0 倍，股價淨值比 0.4 倍。

2) 上日中港股市況總結

恒指周一低開 29 點後反覆下滑，早盤最多跌 344 點，午後横行，尾市抽高，收報 24458 點，跌 137 點或 0.6%。成交額按日增 9% 至 1304 億元。港股通南向淨買入增加至 47 億元，與 7 月份日均淨買入的 41 億元相若。

藍籌股 13 升 36 跌 1 持平。萬洲國際 (288) 和吉利汽車 (175) 是升幅最大藍籌，漲 2%。季度盈利低於預期的滙豐控股 (5) 是表現最差藍籌，跌逾 4%，並創 11 年新低。其次是恒生銀行 (11) 和恒隆地產 (101) 跌 3%。

大型科技股做好，美團 (3690) 升逾 4%，京東 (9618) 和網易 (9999) 漲逾 2%。阿里 (9988) 和騰訊 (700) 變動少於 1%。恒生科技指數升 1.9%，成份股 25 升 5 跌。貓眼娛樂 (1896)、比亞迪電子(285) 和金山軟件 (3888) 是表現最佳成份股，漲 6%-9%。阿里健康 (241) 最弱，跌 2%

板塊方面，遊戲、水泥、半導體、中資券商及軟件股做好。網龍 (777)、友誼時光 6820)、創夢天地(1119) 升 5%-9%。海螺水泥 (914)、中國建材(3323)、中芯國際(981) 和華虹半導 (1347) 漲 4%-5%。中金公司 (3908) 和海通証券 (6837) 升 3%。本地銀行股跑輸大市，渣打銀行 (2888) 瀉 6%。

上証指數高開後，呈單邊上行態勢，以接近全日高位收市，收報 3367.97 點，升 1.8%。深証成指升 2.4%，科創 50 指數急升 7.3%。滬深兩市總成交超過 1.3 萬億元人民幣。北向資金淨賣出大幅減少至 2 億元人民幣。

3) 上日美股市況總結

周一美股三大指數上升，主要受經濟數據及疫苗利好消息帶動，道指收報 26664 㸃，升 236 點或 0.9%，標指升 0.7%，納指升 1.5%，創收市新高。美匯指數上升至 93.6。紐約期金升至 1986 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

IHS Markit 公布美國 7 月製造業 PMI 報 50.9，低於初值的 51.3。美國供應管理協會 (ISM)7 月製造業指數為 54.2，市場預期為 53.6，6 月為 52.6，創近一年半最高。(信報)

歐元區 7 月製造業採購經理指數 (PMI) 終值，由 51.1 升至 51.8，高於初值的 51.1，為去年初以來首次升至擴張水平。(信報)

5) 個股訊息

滙豐控股 (5) 公布，今年上半年列賬基準除稅前利潤 43.2 億美元，按年跌 65.2%；經調整除稅前利潤 56.4 億美元，按年減少 54.1%。(信報)

恒生銀行 (11) 公布，今年上半年股東應佔溢利 91.4 億元，按年跌 33.1%。第二次中期股息每股派 0.8 元，上半年總共每股派 1.9 元，較去年同期的 2.8 元，按年跌 32.1%。(信報)

中國太平 (966) 預期，今年上半年股東應佔溢利將按年減少 57%。溢利減少因去年同期的內地稅收政策變化而導致集團綜合溢利在該期間內增加，以及今年中期確認的減值損失。(信報)

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