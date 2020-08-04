華新認列地產交屋 Q2純益年增逾7成 每股賺0.87元 寫近7季新高

華新麗華 (1605-TW) 今 (4) 日公布財報，受惠認列南京華新城 D 地塊「璟園」，加上轉投資公司有急單，第 2 季稅後純益 28.78 億元，季增 2617%、年增 78.76%，每股純益 0.87 元，寫近 7 季新高。

華新第 2 季營收 290.52 億元，季增 20.63%、年減 21.74%；毛利率 16.21%，季增 9.94 個百分點、年增 10.96 個百分點；營利率 11.96%，季增 10.51 個百分點、年增 10.29 個百分點。

華新上半年營收 531.36 億元，年減 28.37%；毛利率 11.7%，年增 6.5 個百分點；營利率 7.19%，年增 5.25 個百分點；稅後純益 29.89 億元，年增 40.79%，每股純益 0.9 元。

華新表示，南京華新城 D 地塊「璟園」上半年開始銷售，銷售金額約人民幣 10 億元、獲利約人民幣 3 億元，加上轉投資公司、電纜事業及不鏽鋼事業銷售穩定，帶動上半年營運增長。

展望後市，華新指出，上半年不鏽鋼事業營收比重，已略為超過線纜營收比重，而商貿地產事業除租賃穩定貢獻營收外，璟園今年陸續完成交屋後，短期沒有新的計畫，明年將回歸不鏽鋼與電纜本業。

華新表示，整體來看，雖然本業趨於穩定、下半年商貿將陸續完成交貨，但下半年持續受到美中貿易戰影響，加上疫情看不出緩解跡象，下半年仍審慎樂觀看待。