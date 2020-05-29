〈華新股東會〉焦佑倫：局勢詭變營運轉保守 盼明年進入新里程碑

華新 (1605-TW) 今 (29) 日召開股東會，董事長焦佑倫表示，今年過年時，雖然對展望不能說是一帆風順，但相當樂觀，不過後續局勢詭變，營運也轉保守，華新去年進行結構調整，今年著重內部治理，盼明年可進入新的里程碑。

針對華新與青山集團合作案，焦佑倫指出，去年有機會與青山合作，讓華新可以穩定取得原料、價格也較穩定，藉此可提升競爭力，並有助進行高附加價值轉型，此合作案也是公司重大里程碑。

焦佑倫表示，過去華新是以廢不鏽鋼為主要原料，加上合金生產不鏽鋼，但中國產業快速成長、強勢競爭，年產量高達 2000 萬噸是「天文數字」，也讓整體生態改變，台灣競爭優勢也開始減緩。

焦佑倫補充，台灣雖然組成國家隊前往東南亞，華新也參與考察，但要到當地發展並不容易，因為需要大量資金、大量基礎建設，如港口、電廠、機廠等。

他說，去年受到國際經濟情勢影響、不鏽鋼產品供過於求，導致產品價格與國際原物料價格背離，連帶影響華新製造事業部門及轉投資事業獲利，因此，公司積極進行調整，包括出售南京銅條事業、擴大台灣電纜銷售、研發新剛種等不鏽鋼產品。

商貿地產事業部分，焦佑倫指出，去年中國南京大型商場「華采天地」開幕，目前人流、營業狀況穩定成長中，雖然第 1 季受到疫情影響，拖累營業表現，預期疫情趨緩後，商場業績可望持續增長。