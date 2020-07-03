台灣大5G用戶數報捷 開台2日近萬人申辦

台灣大 (3045-TW) 今 (3) 日表示，自週三 (1 日) 開通 5G 後，兩天來已有近萬名消費者嚐鮮申辦，包括 4G 升級 5G 方案及新申辦 5G 的用戶，此外，可滿足室外家中的「好速成双」專案，也有數千人詢問。

台灣大表示，新申辦 5G 用戶中，以 1399 元吃到飽資費最熱門，因可用 4G 的價格直接升級 5G 服務，該資費方案佔總申辦資費比例 6 成。

台灣大指出，5G「好速成双」專案開台後用戶詢問度破表，已有上千人上前詢問，該專案月付 1399、1599 元，除享 5G 高速行動上網吃到飽外，同時在家還擁有光纖上網不加價。

資費方面，台灣大指出，除資費方案，搭配 5G 手機指定專案也享有優惠，其中 Samsung Galaxy S20 系列手機搭配月付 1399 元，綁約 36 個月，專案價現省 3000 元；Sony Xperia 1 II 搭配月付 1399 元，綁約 36 個月，專案價調降至 10990 元。

另外，已申辦 4G 升 5G 早鳥專案的用戶，升級申辦 5G 1399(含) 以上專案，也可享合約期間加贈熱點分享無限包的優惠，同時網外分鐘數再加碼至 1300 分鐘。