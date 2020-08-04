M31上半年每股賺3.97元 創同期新高

矽智財業者 M31(6643-TW) 今 (4) 日公告第二季財報，稅後純益 0.64 億元，季增 8.47%，年增 18.52%，每股稅後純益 2.07 元，上半年稅後純益 1.24 億元，年增 22.77%，每股稅後純益 3.97 元；受惠 IC 設計客戶開案動能強勁，M31 上半年獲利創下同期新高。

M31 第二季營收 2.09 億元，季增 6.63%，年增 15.47%，毛利率 100%，營益率 41.84%，季增 11.49 個百分點，年增 6.74 個百分點，稅後純益 0.64 億元，季增 8.47%，年增 18.52%，每股稅後純益 2.07 元。

M31 上半年營收 4.06 億元，年增 15.67%，毛利率 100%，營益率 36.28%，年增 3.53 個百分點，稅後純益 1.24 億元，年增 22.77%，每股稅後純益 3.97 元。

M31 上半年受惠 IC 設計客戶開案動能強勁，授權金穩健增長，淡季效應明顯較往年減弱，加上先進製程矽智財營收比重增加，單案金額也提高，推升營益率較去年同期成長，整體獲利成長幅度高於營收成長幅度。

展望下半年，M31 首顆 5 奈米 IP 將在下半年挹注營收，7 奈米的營收貢獻也將更顯著，加上 22/28、12/16 奈米節點的 IP 穩健成長，全年美元營收估年增 10-15%，創新高。