首顆5奈米IP下半年挹注營運 M31今年營收年增幅上看15%

M31(6643-TW) 董事長林孝平今 (22) 日表示，首顆 5 奈米 IP 將在下半年挹注營收，7 奈米的營收貢獻也將更顯著，加上 22/28、12/16 奈米節點的 IP 穩健成長，全年美元營收估年增 10-15%，創新高。

法人指出，M31 客戶是直接向韓系晶圓代工廠下單，M31 順勢切入韓晶圓代工廠 5 奈米製程供應鏈，應用為消費性電子，授權金將在下半年入帳貢獻營收。

發言人方余平指出，今年上半年受惠 IC 設計客戶開案動能強勁，授權金穩健增長，來自 IC 設計的營收比重已超過晶圓代工，達 68%，較去年同期約 50% 顯著提升。

製程技術方面，M31 受惠客戶持續從 40、28 奈米的平面電晶體 (Planar) 製程，改採較先進的鰭式場效電晶體 (FinFET) 製程，22、16 與 12 奈米需求強勁，加上 7 奈米挹注營收，上半年先進製程營收比重已達 7 成，有助獲利。

方余平認為，拓展先進製程有兩個優勢，包括銷售單價高、潛在市場大，其中，M31 單案金額已從 2018 年的 25 萬美元，成長至 2019 年的 26 萬美元，今年上半年也持續成長，往 30 萬美元靠攏，員工人均產值持續提升。

展望下半年，林孝平表示，受惠半導體製程持續往 7 奈米及 5 奈米推進，基礎元件 IP 業績將持續成長，加上 5G 及 HPC 帶動高速介面 IP 需求持強，營收估將優於上半年，全年美元營收估年增 10-15%，創歷史新高。

費用支出方面，林孝平指出，今年研發費用將增加新台幣數千萬元，預計將用於 7 奈米等先進製程 IP，未來將持續投入先進製程，最快 2022 年跨入 GAA(環繞閘極) 技術。