〈台灣之星5G開台〉5G資費入門價399元起 4G+5G吃到飽999元起

台灣之星今 (4) 日宣布 5G 開台，針對外界關心的資費方案，5G 最低資只要 399 元，另外 4G+5G 吃到飽資費 999 元起，享不限速吃到飽，比起電信三雄 1399 元吃到飽便宜 400 元。

資深副總朱曉幸表示，台灣之星 5G 最低入門資費 399 元起，可使用流量為 20GB，使用完畢降速為 5Mbps；為避免消費者因為 5G 初期基地台涵蓋率較不足，未能使用到完整的 5G 網路，祭出「用到 5G 才付錢、用再多也只多加 200 元」的收費方式，以 4G 資費為基礎，使用多少 5G 網路價格再往上加。

舉例來說，用戶申辦 4G 吃到飽 799 元資費，依據使用 5G 網路用量計價、最高加收 200 元，也就是說，4G+5G 吃到飽最低 999 元。

據統計，有高達 96.5% 消費者不願換 5G 資費，其中，68% 消費者認為 5G 資費高、82% 申辦 5G 也用不到，有 73% 消費者認為現今 5G 手機選擇少且價格高，朱曉幸表示，以 4G 時代吃到飽資費 499 元來看，電信三雄祭出的 5G 吃到飽最低門檻為 1399 元，金額仍高出 213%。

過去 4G 吃到飽資費經歷兩年，資費從 1399 元降至千元以下，未來 5G 是否有降價空間，總經理賴弦五強調，資費價格高低由電信三雄決定，台灣之星是依照三大業者釋出的價格再定價，因此未來隨著市場競爭、調整價格，台灣之星不會是業界首個價格制定者，而是隨著三大業者的資費走向，隨時調整資費。

台灣之星預估，隨著 5G 中低價手機陸續上市，降低進入 5G 網路門檻，估 2025 年 5G 用戶數可達 400 萬戶、滲透率 80%、未來 6-8 年內 5G 投資可望開始獲利。

不過，外界認為，台灣通訊市場已飽和，以台灣之星現有 240 萬用戶來看，2025 年用戶數是翻倍成長，對此，賴弦五表示，現在每年客戶數逐年增加，樂觀看待用戶數可望達標，此外，4G 時期有 5 家電信業者，導致競爭激烈，但 5G 時代，在 3.5GHz 頻譜中僅 4 家業者，預期整體市場競爭較會較為趨緩。