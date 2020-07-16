國泰7月投資氣象 美國、中國和新興亞洲市場正向

隨著全球經濟逐步解封、美國總統選戰開打，國泰證券今 (16) 日針對全球主要股市及商品提出 7 月投資氣象觀察，由於接近美國大選，加上各國政府救市政策挽救市場流動性風險，股市雖震盪機率高，仍維持偏多看法，尤其對美國、中國和新興亞洲市場較為看好。

國泰證說明，隨著全球經濟逐步解封，美國總統選戰開打，除了疫情引發經濟危機需要多加警覺外，據歷史經驗，美國總統大選前 3 個月美股上漲的機率高。

國泰證券整理，自 1964 年以來，美國總統大選的前 3 個月，S&P 500 指數的上漲機率高達 64%，顯示市場通常受到選前的政策利多拉抬而有所表現。

然而，就過去金融市場來看，越接近選前，股市波動越大，若大選後政黨輪替，政策面的不確定性也將升高。

另一方面，隨著中國對外逐步開放、疫情控制良好且對經濟增長措施不斷等因素吸引市場關注，而東南亞市場除端出救市政策外，還有振興政策和吸引外資投資措施，均有助於經濟表現回穩。

因此，國泰證看對美國、中國、新興亞洲均抱持「正向」看法。

不過，國泰證仍提醒，7 月中旬美國企業陸續公布第二季財報和財測展望，疫情爆發後最早突破股價前高的生技類股和代表科技類股的那斯達克指數，屆時財報將受檢驗。