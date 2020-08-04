〈財報〉防疫概念股！電玩商Take-Two第一季營收獲利翻倍 盤後漲逾5%

因受益於全球施行的防疫封鎖政策，電玩遊戲開發商與發行商 Take-Two (TTWO-US) 週一公布，會計年度第一季獲利翻升將近一倍，且銷售更是翻升一倍以上，激勵盤後股價大漲近 5%，刷新 52 週高點紀錄。

由於第一財季並未發行昂貴的重磅作品，且因防疫限令使大眾居家打電玩的時間更長，Take-Two 受益匪淺。

第一財季關鍵數據

營收：自去年同期 5.405 億美元上升至 8.313 億美元

純益：年增 91%，自 4630 萬美元上升至 8850 萬美元

EPS： 自 41 美分上升至 77 美分

淨新增訂閱金額：成長 136%，自 4.222 億美元飆升至 9.962 億美元

華爾街先前預期 EPS 1.53 美元、淨新增訂閱金額 8.237 億美元。該公司先前財測的訂閱金額範圍為 7.75 億美元至 8.25 億美元。

Take-Two 表示，最初 2013 年推出的《俠盜獵車手 5》仍持續帶來可觀的營收。

全年度財測數據

由於新冠疫情復燃，大眾對 Take-Two 產品的採購量增加，令該公司高層上修全年預期如下：

EPS：3.04 美元至 3.30 美元間

訂閱金額：28 億美元至 29 億美元間

先前該公司估計 EPS2.60 美元至 2.85 美元，營收 26.3 億美元至 27.3 億美元，淨訂閱金額 25.5 億美元至 26.5 億美元。

該公司表示，雖然因防疫而轉用遠端工作方式，增加了某些遊戲開發過程的難度，但「預計新遊戲發行時間不會進一步推遲。」

執行長 Strauss Zelnick 表示，「由於第一季的營運結果優於預期，且上修年度剩餘時間的預期，我們將提高 2021 財年展望，這對 Take-Two 公司來說又是很棒的一年。」

許多公開上市的電玩公司使用訂閱金額作為非正式的營收衡量標準，因該數據能捕捉店內銷售金額和遊戲內廣告、授權費、商品、遊戲攻略和發行商優惠措施等數位產品的金額。

Take-Two 今年迄今股價上漲 37%，遠優於同期 S&P 500 指數僅 2% 漲幅的表現。