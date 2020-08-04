阿根廷違約談判大限迫在眉睫 傳與貝萊德債務重組已幾近敲定

根據《華爾街日報》引述在場談判人士報導，阿根廷為了解決本世紀以來第三次的主權債務違約，經過幾個月談判後，週二 (4 日) 談判大限前傳出阿根廷已與貝萊德 (BlackRock) (BLK-US) 接近敲定規模約 650 億美元的外債重組。

解決國家債務問題是目前阿根廷總統費南德茲 (Alberto Fernandez) 的首要目標 ，然而隨著新冠肺炎疫情衝擊下使經濟更加惡化，又國內惡性通膨問題未解，種種因素影響阿根廷的債券利息支付，導致規模約 650 億美元債務在 5 月時出現第 9 次的主權債務違約，其中更有一部分債務為阿根廷在 2001 年違約後，債務重組計劃所發行的債券。

根據《華爾街日報》引述在場談判人士表示，在周二 (4 日) 談判截止大限前，阿根廷所有債權人中最大債權人─貝萊德與阿根廷已幾乎敲定協議，阿根廷將以發新債換舊債的方式回收原先貝萊德所持有之債務，貝萊德屆時將以約 55% 債務面值來結算。

不過，針對談判協議是否正式成立，總統與經濟部辦公室官員仍無法證實，據參與談判人士表示，兩方代表僅在談判後僅進行握手的動作，而政府官員也拒絕對此協議表示回應。

阿根廷與債權人的談判僵局已成舊聞，主因於阿根廷經濟部長 Martín Guzmán 曾表示政府並不會調整目前談判條件，並強調若最終談判破局，將會尋求國際貨幣基金組織 (IMF) 的援助。不過阿根廷目前以積欠 IMF 高達 440 億美元的債務，恐無力再負擔更多新債務。

針對不斷僵持的談判，上週日 (2 日)Guzmán 接受當地媒體 Pagina12 訪問時表示，若此次大限前仍未出現共識與正式協議，雙方將延後 6 至 8 個月後才會進行更詳細的重組討論。