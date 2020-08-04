居高思危!新興短期高收債隨漲抗跌 疫情下的最佳財富守護者

在全球熱錢效應下，全球金融市場普遍來到高檔位置，在漲多下，任何風吹草動皆使市場震盤加大，影響資產收益的穩定性。台新投信表示，投資最重要的二個目的莫過於：在景氣趨緩時資產能發揮抗跌力；反之，景氣繁榮時，資產能水漲船高。新興短期高收益債券因具短天期優勢，能以較低的波動度，創造較佳的風險調整後報酬，同時滿足投資人低波動、穩收二大訴求，發揮「隨漲抗跌」能力，為目前疫情風暴下最佳財富守護者，建議納入核心資產配置，降低投資組合風險。

台新新興短期高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人尹晟龢表示，據 Bloomberg 統計，在 2007/8/31~2008/12/31 Fed 降息期間，新興短高收跌幅不到 6%，雖略高於投資等級債券的 4.5%，但較美國高收債跌幅 25.47% 明顯抗跌；另在 2019/6/28~2020/3/20 Fed 降息期間，新興短高收跌幅僅 5.1%，不僅明顯較美國高收債跌幅 15.56% 抗跌，亦小於投資等級債跌幅 6.54%。

尹晟龢指出，在景氣多頭 Fed 升息期間，新興短高收亦發揮跟漲能力。在 2004/6/30~2006/6/29 Fed 升息期間，新興短高收大漲了 14% 以上，為投資等級債券漲幅 5.58% 的２倍以上；在 2015/12/17~2018/12/20 Fed 升息期間，新興短高收大漲 11.62%，亦較投資等級債券漲幅 9.92% 為高。

尹晟龢指出，新興市場國家體質出現改善，相較於 2008 年金融海嘯及 2013 年 6 月前聯準會主席柏南克暗示縮減購債，新興市場的經常賬赤字減少，同時，新興市場槓桿程度遠低於成熟市場，支撐良好的債券品質。2020 年 1 月中以來，全球負殖利率債券總額大增 2 兆美元，目前已高達 13 兆美元以上，尋求收益仍是王道，新興短期高收債目前有效殖利率近 5%，吸引力大增。

新興短高收降息抗波動、升息穩增長