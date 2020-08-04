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居高思危!新興短期高收債隨漲抗跌 疫情下的最佳財富守護者

在全球熱錢效應下，全球金融市場普遍來到高檔位置，在漲多下，任何風吹草動皆使市場震盤加大，影響資產收益的穩定性。台新投信表示，投資最重要的二個目的莫過於：在景氣趨緩時資產能發揮抗跌力；反之，景氣繁榮時，資產能水漲船高。新興短期高收益債券因具短天期優勢，能以較低的波動度，創造較佳的風險調整後報酬，同時滿足投資人低波動、穩收二大訴求，發揮「隨漲抗跌」能力，為目前疫情風暴下最佳財富守護者，建議納入核心資產配置，降低投資組合風險。

台新新興短期高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人尹晟龢表示，據 Bloomberg 統計，在 2007/8/31~2008/12/31 Fed 降息期間，新興短高收跌幅不到 6%，雖略高於投資等級債券的 4.5%，但較美國高收債跌幅 25.47% 明顯抗跌；另在 2019/6/28~2020/3/20 Fed 降息期間，新興短高收跌幅僅 5.1%，不僅明顯較美國高收債跌幅 15.56% 抗跌，亦小於投資等級債跌幅 6.54%。

尹晟龢指出，在景氣多頭 Fed 升息期間，新興短高收亦發揮跟漲能力。在 2004/6/30~2006/6/29 Fed 升息期間，新興短高收大漲了 14% 以上，為投資等級債券漲幅 5.58% 的２倍以上；在 2015/12/17~2018/12/20 Fed 升息期間，新興短高收大漲 11.62%，亦較投資等級債券漲幅 9.92% 為高。

尹晟龢指出，新興市場國家體質出現改善，相較於 2008 年金融海嘯及 2013 年 6 月前聯準會主席柏南克暗示縮減購債，新興市場的經常賬赤字減少，同時，新興市場槓桿程度遠低於成熟市場，支撐良好的債券品質。2020 年 1 月中以來，全球負殖利率債券總額大增 2 兆美元，目前已高達 13 兆美元以上，尋求收益仍是王道，新興短期高收債目前有效殖利率近 5%，吸引力大增。

新興短高收降息抗波動、升息穩增長
資料來源：彭博資訊，新興短高收採 JP Morgan 指數，美國高收益債和投資等級債採美銀美林指數，期間為 2001/12/31~2020/3/20，台新投信整理，此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同指數，基金與期間下，可能得到不同數據結果。 【本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效】 【統計資料僅供參考，不代表未來績效保證。】 【台新投信 獨立經營管理】 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書) 及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。基金投資地區涉及新興市場之部分，部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段，其波動性與風險程度可能較高或有較大匯率波動、投資於資本市場較小的國家之風險、不穩定價格和外國投資限制等，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響。債券型基金之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資公司債之風險；本基金如遇受益人同時大量贖回時，或有延遲給付贖回價款之可能。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資涵蓋美國 Rule144A 債券，該債券屬私募性質，可能牽涉流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明而導致波動性較大之風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。 本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站，投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

資料來源：彭博資訊，新興短高收採 JP Morgan 指數，美國高收益債和投資等級債採美銀美林指數，期間為 2001/12/31~2020/3/20，台新投信整理，此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同指數，基金與期間下，可能得到不同數據結果。

【本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效】
【統計資料僅供參考，不代表未來績效保證。】

【台新投信 獨立經營管理】
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書) 及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。基金投資地區涉及新興市場之部分，部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段，其波動性與風險程度可能較高或有較大匯率波動、投資於資本市場較小的國家之風險、不穩定價格和外國投資限制等，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響。債券型基金之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資公司債之風險；本基金如遇受益人同時大量贖回時，或有延遲給付贖回價款之可能。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資涵蓋美國 Rule144A 債券，該債券屬私募性質，可能牽涉流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明而導致波動性較大之風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站，投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。