〈能源盤後〉市場樂盼EIA庫存數據 原油逆轉收高

週二 (4 日) 交易，原油期貨價格逆轉收高，係因交易者正等待美國原油庫存數據。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 69 美分或近 1.7%，收每桶 41.70 美元，盤中低點曾達 40.14 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 28 美分或 0.6%，收每桶 44.43 美元。

價格期貨集團分析師 Phil Flynn 報告指出，「由於市場開始傳出美國原油庫存可能大幅下降的消息，原油價格再次撐住不跌破 40 美元關卡。由於美國原油產量創歷史性大跌，以及美國原油進口量陡降，這些可能為原油供應量創歷史性的下降程度鋪路，所以這些市場消息越來越大聲。」

上週美國原油庫存下降 1060 萬桶，為今年以來最大下降程度。API 預計週二稍晚公布庫存估計報告，而官方的 EIA 將在週三公布備受矚目的庫存報告。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油庫存下降 410 萬桶、汽油庫存下降 130 萬桶、蒸餾油庫存上升 10 萬桶。

「市場上喊出庫存量下降程度從 400 萬桶到 1200 萬桶的說法都有，觀察看看下降程度是否巨大，或者會嚇壞交易者，讓原油脫離近期狹窄的交易區間。」Flynn 說。

與此同時，疫情持續延燒，市場依舊擔心整體的需求狀況。根據約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）匯總的數據，週二全球確診病例總數超過 1830 萬，死亡人數上升至 694406 人。

然而，《華爾街日報》指出，美國 COVID-19 新確診人數連續第二天低於 5 萬人，部分受創最嚴重的州的感染速度有所下降。市場對美國海內外疫情持續傳播感到擔憂，因該疫情被視為不利煉油利潤率，恐抑制對原油的需求。

總部位於維也納的諮詢公司 JBC Energ 週二分析報告指出，「印度是『需求狀態脆弱』的實例。零售價格上漲，加上封鎖措施延長至月底，這些讓柴油需求較去年同期下降了 20% 之多。」

「該地區其他地方也可能出現這種影響，菲律賓和澳洲部分地區開始實行更嚴格的封鎖措施，越南很快會受到某種限制的可能性也上升了。」

分析師認為，OPEC + 放寬減產限制也持續讓市場蒙上陰影。OPEC + 自 5 月起每日減產 970 萬桶，但自 8 月起開始縮小減產規模至 770 萬桶 / 日直至今年年底。

其他能源商品

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 9.20 美分或 4.4% ，收每百萬 Btu 2.193 美元，為 1 月 10 日以來最高收盤價。

因天氣預報氣溫較預期溫暖，加上生產趨緊，週一天然氣跳漲 16%，為 2018 年 11 月以來單日最大漲幅。