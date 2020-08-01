〈能源盤後〉原油本月溫和上漲 市場準備迎接OPEC+增產

週五 (30 日) 交易，原油期貨價格收高，本月溫和上漲，係因投資者衡量不明確的需求前景，以及 OPEC+ 8 月起放寬減產限制而預計增加的供應量。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 35 美分或近 0.9%，收每桶 40.27 美元，本月漲幅約 2.6%。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 27 美分或近 0.6%，收每桶 43.52 美元，本月漲逾 5%。

一些分析師認為，油價從近期低點反彈的空間很大，因此會帶回充足的產量，縮限價格進一步上漲的可能性。

富國銀行投資研究所 John LaForge 領導的分析團隊週五報告指出，「價格已經反彈，目前價位已經接近讓許多生產商損益打平的水準，我們相信這會鼓勵生產商恢復先前停止的供應量，甚至增加探鑽活動。」

「增加石油供應量的能力在美國和國外都很重要，價格自目前水準有任何上升都有可能湧現供應過剩的大洪水，這應會抑制油價自目前價位大幅上漲的可能性。」

一些分析師認為，因 OPEC + 週六開始放寬減產限制 200 萬桶 / 日，市場可能在預計增加的產量中掙扎應對。

加拿大皇家銀行資本市場大宗商品分析師 Michael Tran 報告指出，「儘管近幾週石油價格具有彈性和區間波動性，但全球需求趨於平穩，且 OPEC + 產量增加，令人質疑市場能否吸收更多原油。」

「邊際油桶仍在尋找買家，但前景似乎越來越多挑戰，且跡象顯示挪威的 Johan Sverdrup 油田產量有超過 47 萬桶 / 日的潛力，這又是另一個阻力。」

油田服務公司貝克休斯（Baker Hughes）表示，本週美國原油鑽井平台減少 1 個，降至 180 個，原油在該數據公布後維持漲勢。

分析師提到，美元走疲也提振了美元計價的原油價格。ICE 美元指數本週觸及 2 年以上低點，7 月跌逾 4%，創下 2010 年 9 月以來最大單月跌幅。然而，週五 ICE 美元指數溫和回升 0.3%。

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