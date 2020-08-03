價格低迷干擾 彩晶Q2虧損擴大 EPS -0.12元 連兩季虧損

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (3) 日公告第 2 季財報，受中小尺寸面板價格反彈力道有限，第 2 季平均單價更較首季下跌，拖累營運連兩季虧損，單季虧損擴大至 3.88 億元，每股虧損 0.12 元，累計上半年虧損 0.18 元。

彩晶第 2 季營收 36.57 億元，季增 7.03%，年減 14.19%，毛利率 1.8%，季減 1.89 個百分點、年減 11.63 個百分點，營益率 -10.28%，稅後虧損 3.88 億元，虧損皆較上季擴大，也由去年盈轉虧，每股虧損 0.12 元，連虧兩季。

累計彩晶上半年營收 70.73 億元，年減 6%，毛利率 2.72%，年減 9.55 個百分點，營益率 - 8.75%，稅後虧損 5.74 億元，皆由去年盈轉虧，每股虧損 0.18 元。

出貨方面，彩晶第 2 季總出貨量達 424.4 萬片 (換算 19 吋約當量)、季增 16.8%，產品平均售價約為 29 美元、季減約 2 美元，出貨方面，中小尺寸出貨量約為 1.26 億片，大尺寸面板出貨量約為 48 萬片，Hannspree 自有品牌產品出貨量約為 9 萬台。

產品組合方面，6 吋 (含) 以下手機面板產品營收占比達 29%，6.2-10.1 中尺寸平板相關產品占比 58%，11 吋以上大尺寸面板產品則占 13%。

彩晶今也公告擬買回自家股票 15 萬張，執行庫藏股，買回期限為 8 月 4 日至 9 月 30 日，買回區間為 6-10 元，若市價低於所定買回區間價格下限，將繼續買回股份，預定買回股份占已發行股份約 4.79%，買回股份總金額上限為 15 億元，占公司流動資產 8.14%。