醫療、工控需求旺 智晶產能近滿載訂單能見度看到8月

PMOLED 廠智晶 (5245-TW) 今年轉攻醫療、工控產品，降低消費產品比重，展望第 3 季，智晶表示，產能已接近滿載，訂單能見度可看到 8 月，估第 3 季營運將持平或優於第 2 季，下半年新品推出後，將成營運新動能。

智晶表示，近年逐步降低消費性產品比重，其中穿戴裝置因各廠也採用 AMOLED、TFT 面板技術，導致今年前 5 月營收比重已降至 1%，未來會朝少量多樣、軟硬體、系統與準系統布局，最快下半年推新品，其中 PMOLED 應用可望導入大家電顯示螢幕。

產能方面，智晶指出，目前台灣、中國兩地皆有工廠，產能均近滿載，其中台灣以面板廠為主，加上小量模組產能，中國廠則以模組為主，未來系統、準系統等利基產品將優先在台灣生產。

產品營收比重上，智晶今年前 5 月工控比重 42%、網通 25%、醫療則受惠急單成長到 12%，穿戴產品占比已不到 1%，其他則為光學、車用產品。

智晶今日股東會也通過去年盈餘分配，每股將配發 0.43 元現金股利，今日也進行董事改選，配合證交法設立審計委員會，新任董事名單中，董事長王鴻鈞、董事黃心華、林振全、葉文欽、獨立董事廖述忠皆續任，台灣博迪董事長叢鋼滋、大亞聯合會計師事務所合夥會計師蕭舜華則新任獨董。