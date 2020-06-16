智晶醫療產品需求穩 布局系統整合效益下半年發酵

PMOLED 廠智晶 (5245-TW) 今 (16) 日舉辦法說會，董事長王鴻鈞表示，第 2 季醫療需求優預期，疫情遞延效應也讓各產品需求回溫，展望下半年，雖然疫情變化仍是最大變數，但近年調整營運，朝系統整合發展，下半年隨新品推出後，效益可望發酵，估第 3 季營運可望持平或小幅成長。

法人估，智晶第 2 季營收可望季增逾 5 成，上看 4 億元，獲利也可望同步提升。

王鴻鈞表示，近年逐步降低消費性產品比重，其中穿戴裝置因 AMOLED、TFT 搶進市場，前 5 月營收比重已降至 1%，未來會朝少量多樣、朝軟硬體、準系統布局，強調獨特性發展。

產品方面，智晶每年研發費用超過 1 億元，也加入經濟部技術處 A + 計畫，PMOLED 可應用在瞄準鏡、測距儀、抬頭顯示器等，第 3 季也將有一款家電產品開始放量生產，系統及準系統方面，規劃在第 4 季推出母嬰奶溫感測器，明後年則有運動眼鏡、蛙鏡、智能安全帽等產品，可望為營運添動能。

產品營收比重上，今年前 5 月智晶工控產品占比 42%、網通 25%、醫療則受惠急單成長到 12%，穿戴產品占比已不到 1%，其他則為光學、車用產品。

智晶 5 月合併營收達 1.35 億元，月減 5.69%、年增 13.46%，累計今年前 5 個月合併營收達 5.46 億元，年減 5.75%。