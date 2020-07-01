電子材料需求旺 長興今年獲利拚持平去年

化工材料廠長興 (1717-TW) 上半年營運雖受疫情影響，營收下滑，但印刷電路板電子材料需求暢旺，特殊化學品表現也持穩，帶動毛利率走揚，公司對下半年審慎保守，不過，法人看好，在產品組合有利下，長興今年獲利有機會持平去年。

長興旗下三大事業群分別為合成樹脂、特殊化學品及電子材料，營收占比分別約 5 成、2 成及 3 成，是亞洲第一大樹脂供應商、全球最大乾膜光阻劑材料商，也是全球紫外線 (UV) 材料前三大供應商。

長興產品下游應用領域廣泛，近年也積極開發 5G 高頻、生醫檢測、綠能 / 儲能、軟性電子、半導體封裝等材料，Mini LED 光學膠產品也傳出第 3 季將開始出貨友達，明年可望放量成長。

長興第 1 季稅前盈餘 2.5 億元，稅後純益 2.12 億元，每股純益 0.17 元，較上季與去年同期衰退，不過，在成本趨緩，加上出貨回穩下，4 月稅前盈餘達 3.31 億元，單月已超越首季表現。

長興表示，今年上半年營運受疫情影響，不過，印刷電路板電子材料需求暢旺，特化表現也持穩，僅合成樹脂需求相對疲弱；而由於電子材料與特化事業毛利率表現較佳，因此雖然營收下滑，整體毛利仍持續走揚，第 1 季毛利率便寫下近 14 季新高。

展望下半年，長興指出，目前需求以短單為主，由於市場不確定性高，對下半年營運審慎保守看待。法人看好，長興今年營收雖可能不如去年，但在產品組合轉佳之下，獲利有機會持平去年。