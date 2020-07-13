亞諾法抗體快篩試劑獲歐盟認證 小量出貨歐日

亞諾法 (4133-TW) 今 (13) 日宣布，旗下開發的 COVID-19 IgM IgG 快速檢測試劑，已取得歐盟 CE-IVD 認證，將陸續小量出貨至多數歐洲、日本國家，添營運新動能。

亞諾法表示，新冠快篩檢測試劑，主要是透過經銷商在歐洲鋪貨，取得歐盟認證後，將先把過去已接獲的訂單出貨完畢，後續再視經銷商下單力道進行產品生產。

亞諾法指出，公司旗下新冠檢測試劑產品，包括核酸檢測試劑與抗體快篩試劑，目前產能每批次約上萬人份，儘管疫情持續延燒，但目前暫無擴產計畫。

亞諾法指出，開發的 COVID-19 IgM IgG 快速檢測試劑，可檢測人體內 IgM 和 IgG 抗體，以判斷是否感染新冠病毒，其中，初次感染新冠病毒的患者，體內病毒引發免疫反應後，二週內產生 IgM 抗體，四週內則會產生 IgG 抗體。

亞諾法除快篩試劑外，國際標準檢測方法核酸檢測 (PCR) 試劑也有斬獲，日前與合作夥伴 Assurance Scientific 實驗室研發的 COVID-19 病毒萃取試劑組，已取得美國緊急使用授權，可用於臨床實驗室檢測，且該產品是作為進行新冠病毒核酸 RT-PCR 檢測前，必須執行病毒 RNA 萃取程序之一。