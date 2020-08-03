CIPA：上半年全球數位相機出貨量大減52%

日本相機影像器材工業協會 (CIPA) 週一 (3 日) 公布最新統計數據，2020 年 1 至 6 月的數位相機全球出貨量報 351 萬台、年減 51.9%。不論是哪種形式的數位相機，在全球各地的出貨量都出現減少。

數位相機全球出貨量走勢圖 (圖片來源：CIPA)

在新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行的影響下，由於防疫的關係，人們的外出機會減少，也影響了數位相機銷量。特別是在美洲，以及日本、中國以外的亞洲市場下滑了近 6 成。

輕便型數位相機的全球出貨量報 149 萬台、年減 55.6%。單眼數位相機的全球出貨量報 101 萬台、年減 53.8%。各家製造商在銷售上不遺餘力的無反數位相機，同期的全球出貨量報 100 萬台、年減 42.5%。所有型式的數位相機銷量皆出現大減。

拍照功能強大的智慧型手機勢力抬頭，過去以輕便款式為主的數位相機市場，也持續出現萎縮。整體數位相機市場的滑落，也變得更加醒目。

從國家地區來看，美洲減少 56.1% 至 78 萬台；不含日本、中國的亞洲市場減少 56.9% 至 45 萬台，均出現大幅滑落。肺炎疫情較早趨緩的中國市場減幅較小，報年減 25.8% 至 47 萬台。

若以今年 6 月份的單月表現來看，出貨台數則大致上較前 (5) 月增加。特別是美洲市場的無反單眼出貨台數，要較前月增加逾 3 倍至 3.4 萬台。

以往每到 6 月份時，數位相機的出貨台數通常會較 5 月份時出現減少。然而日本政府在今年 5 月 25 日宣布全境解除緊急狀態，還有全球各地也接連在防疫上解除了外出禁令，似乎也讓數位相機的出貨表現恢復到了一定水準。

根據 CIPA 的統計數據，2019 年的全球數位相機出貨量報 1521 萬台。雖然 CIPA 在今年年初時預測全年的出貨台數將減少 2 成至 1167 萬台，但是在肺炎疫情的長期發展疑慮下，全年展望難以看透。

研調公司 Techno Systems Research 預測 2020 年的全球數位相機出貨台數約 840 萬台，較 2019 年時減少約 4 成。資深分析師大森鉄男表示「會變成只有照相館及專業攝影師才買數位相機。」

而各家相機製造廠也投入強化影片拍攝功能的機種研發，鎖定映像創作者等在相關需求上的增加。像是索尼 (6758-JP) 在 6 月就推出強化自拍功能的機種，佳能 (7751-JP) 也在 7 月底推出可錄製 8K 影片的無反數位相機。無不絞盡腦汁來防止市場規模縮小。