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永達保經去年營運創五大佳績 今年業績目標拚60億元

永達保經去年營運創五大佳績 今年業績目標力拚60億元。(圖：永達保經提供)
永達保經去年營運創五大佳績 今年業績目標力拚60億元。(圖：永達保經提供)

永達保經今 (31) 日舉行 2020「永攀高峰 達響兩岸」業務表揚大會，並宣布去 (2019) 年營運創下五大佳績，永達董事長吳文永及總經理陳慶鴻帶領業務團隊主管宣示， 2020 業績目標要達 60 億元。

永達保經去年的五大佳績包括，期繳新契約保費收入達新台幣 31 億元，營業收入達 22.62 億元，2019 年百萬圓桌 (MDRT) 會員人數達成 342 位，主管人力共 1822 人，13 個月保單繼續率更傲視同業高達 97.18%。

永達保經表示，成立初期，即期訂下百萬圓桌 MDRT 世界性資格的理念，因此 MDRT 更成為永達業務菁英血液中的 DNA，因為專業人才多，永達更是國內 MDRT 人數比重最高的保經公司，依據 MDRT 網站公佈的 2020 年 MDRT 會員公司統計資料，永達保經以 342 人 MDRT 會員數，名列全球第 46 名，位居台灣第 4 名，保經第 1 名，永達保經的 MDRT 達成終身會員資格者共 71 人。

永達保經表示，傳統保險通路退休是裸退，一輩子努力成果回歸組織，永達保經對於留才，是以「創業」為理念，首創「世襲」制度，即個人績效、組織利益可以傳承給子女或家人。

培育人才方面，也打破過去業務師徒制，改以平台傳授銷售、服務人才，並透過雲端數據管理，配合主管傳授技能、群體活動建立事業觀、生產力，只要通過全程訓練班、按照成功方程式步驟，就能成功挑戰高收入，永達保經更在疫情嚴峻中擴大徵才。

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