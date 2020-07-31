永達保經去年營運創五大佳績 今年業績目標拚60億元

永達保經今 (31) 日舉行 2020「永攀高峰 達響兩岸」業務表揚大會，並宣布去 (2019) 年營運創下五大佳績，永達董事長吳文永及總經理陳慶鴻帶領業務團隊主管宣示， 2020 業績目標要達 60 億元。

永達保經去年的五大佳績包括，期繳新契約保費收入達新台幣 31 億元，營業收入達 22.62 億元，2019 年百萬圓桌 (MDRT) 會員人數達成 342 位，主管人力共 1822 人，13 個月保單繼續率更傲視同業高達 97.18%。

永達保經表示，成立初期，即期訂下百萬圓桌 MDRT 世界性資格的理念，因此 MDRT 更成為永達業務菁英血液中的 DNA，因為專業人才多，永達更是國內 MDRT 人數比重最高的保經公司，依據 MDRT 網站公佈的 2020 年 MDRT 會員公司統計資料，永達保經以 342 人 MDRT 會員數，名列全球第 46 名，位居台灣第 4 名，保經第 1 名，永達保經的 MDRT 達成終身會員資格者共 71 人。

永達保經表示，傳統保險通路退休是裸退，一輩子努力成果回歸組織，永達保經對於留才，是以「創業」為理念，首創「世襲」制度，即個人績效、組織利益可以傳承給子女或家人。

培育人才方面，也打破過去業務師徒制，改以平台傳授銷售、服務人才，並透過雲端數據管理，配合主管傳授技能、群體活動建立事業觀、生產力，只要通過全程訓練班、按照成功方程式步驟，就能成功挑戰高收入，永達保經更在疫情嚴峻中擴大徵才。