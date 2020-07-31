〈遠傳法說〉5G資費涵蓋新機補貼 無法與4G低價吃到飽比較

5G 正式上路，不過由於 4G 時期 499 元就可吃到飽，相比之下 5G 吃到飽資費要 1399 元起跳，市場擔憂轉換率，對此遠傳 (4904-TW) 總經理井琪今 (31) 日表示，5G 除可提升網路體驗外，資費還包括 5G 手機補貼，因此不能單純與 4G 499 吃到飽比較。

遠傳 5G 資費分 7 個級距，包括 599、799、999、1199、1399、1799 及 2699 元，主打 5G 流量用完後，還有 50Mbps 網速 4G 吃到飽，維持用戶 4G 吃到飽使用習慣。

據遠傳統計，5G 開台不到一個月，已有破萬用戶升級 5G 資費，其中 1399 元以上資費佔 45%、999 及 1199 元佔 54%、999 元以下資費僅佔 1%。

市場認為，台灣消費者已習慣 499 元低價吃到飽費用，因此現階段電信商推出的 5G 資費，恐難吸引消費者升級，對此井琪表示，4G 時期電信業者推出的 499 元吃到飽方案，在國際上幾乎是最便宜的資費，5G 吃到飽資費雖然為 1399 元，但內容還包括 5G 新機補貼。

井琪舉例，以 5G 吃到飽月租費 1399 元來看，每日約 45 元，相當於一杯咖啡的價錢，但就能提升網路使用體驗，且享受 5G 上網吃到飽服務。

另外，遠傳近期搶攻遠端醫療商機，全台共 48 個偏鄉地區，目前先規劃新竹湖口、台東大武及海端鄉建置遠距醫療設備，目標能普及於所有偏鄉地區，對於未來商業模式，井琪說，目前先透過衛福部專案補助來執行，但遠距醫療商業模式還待討論，未來可能會有不同收費方式，如月租或是一次性收費。